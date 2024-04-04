Trabzon\'da Sokak Hayvanları Günü etkinliği düzenlendi

Kültür Sanat

Trabzon'da, "4 Nisan Dünya Sokak Hayvanları Günü" dolayısıyla Büyükşehir Belediyesine ait Sahipsiz Canlar Sevgi Merkezi'nde etkinlik düzenlendi.

Ayasofya Kavşağı'ndaki merkezde Trabzon Üniversitesi öğrencileri müzik dinletisi sundu.

Trabzon Akçaabat Güzel Sanatlar Lisesi öğrencileri ise merkezdeki kedi ve köpek kulübelerini boyadı.

Anaokulu ve ilkokul öğrencilerinin ilgi gösterdiği programda, İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğünde görevli Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Timi (HAYDİ) ekipleri de yer aldı.

Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Dairesi Başkanı Sebahattin Yazıcı, sahipsiz hayvanlara dikkati çekmek amacıyla farklı etkinlikler düzenlediklerini söyledi.

Yazıcı, çocukların bu tür etkinliklerde hayvanlarla vakit geçirme imkanı bulduğunu belirterek, "Kitapta gördükleri hayvanı kucaklarına alıp seviyorlar, belki de ilk defa köpeğe temas eden çocuklar var. Çok mutlu oldular. Buraya getirdiğimiz hayvanları da sahiplendirdik." dedi.

Trabzon Akçaabat Güzel Sanatlar Lisesi Görsel Sanatlar Öğretmeni Şükran Üst ise her yıl Dünya Sokak Hayvanları Günü etkinliklerine öğrencileriyle destek verdiklerini ifade etti.

Daha önce de öğrencileriyle Geçici Hayvan Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezindeki kedi ve köpek kulübelerine resim yaptıklarını anlatan Üst, "Belediye kulübeleri kurumlara ve gerekli yerlere veriyor. Farkındalık oluşturmak açısından çok güzel bir etkinlik oldu. 30 öğrenciyle 10 kulübeyi boyadık." diye konuştu.

Öğrencilerden Didem Eskihellaç da farkındalık oluşturmak adına kulübeleri renklendirdiklerini dile getirdi.