TRT Sanatçıları Şehir Konserleri Niğde'de Gerçekleştirildi - Son Dakika
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Kültür Sanat

TRT Sanatçıları Şehir Konserleri Niğde'de Gerçekleştirildi

TRT'nin 60. kuruluş yılı etkinlikleri kapsamında düzenlenen 'TRT Sanatçıları Şehir Konserleri' Niğde'de gerçekleştirildi. Konserde Mustafa Kemal Şimşek, Esra İçöz, Zeynep Cihan, Belgin Gök, Sabahattin Gülümser, Özgür Eren, Bahadır Özüşen ve Elif Güreşçi sahne aldı. Şef Mustafa Acar'ın yönettiği konser, Niğdelilerin yoğun ilgisiyle karşılandı ve türkülere eşlik edildi. Konser TRT Müzik, TRT Türkü ve TRT Nağme kanallarında canlı olarak yayınlandı. Niğde Valisi Cahit Çelik, Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir, TRT Radyo Dairesi Başkanı Hamit Yaz, kent protokolü ve vatandaşlar konserde hazır bulundu.

13.06.2024 22:19
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TRT'nin, milli kültürün sürdürülmesine ve gelişimine katkı sağlamak amacıyla kuruluşunun 60. yılı kapsamında düzenlediği "TRT Sanatçıları Şehir Konserleri" Niğde'de yapıldı.

Valilik otopark alanında gerçekleştirilen konserde, sanatçılar Mustafa Kemal Şimşek, Esra İçöz, Zeynep Cihan, Belgin Gök, Sabahattin Gülümser, Özgür Eren, Bahadır Özüşen ve Elif Güreşçi sahne aldı.

Şef Mustafa Acar'ın yönettiği konsere yoğun ilgi gösteren Niğdeliler, türkülere eşlik etti.

TRT Müzik, TRT Türkü ve TRT Nağme'de canlı olarak yayınlanan konsere Niğde Valisi Cahit Çelik, Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir, TRT Radyo Dairesi Başkanı Hamit Yaz, kent protokolü ve vatandaşlar katıldı.

Kaynak: AA

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