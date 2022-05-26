Tunceli'de kitap okumanın önemini anlatmak için canlı heykel performansı sergilendi - Son Dakika
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Tunceli'de kitap okumanın önemini anlatmak için canlı heykel performansı sergilendi

26.05.2022 20:41

Tunceli'de kitap okumanın önemini anlatmak için canlı heykel performansı sergilendiTUNCELİ Tunceli Belediyesi Şehir Tiyatrosu oyuncusu 2 kişi, kitap okumanın önemine anlatmak için canlı heykel performansı sergiledi.

Tunceli'de kitap okumanın önemini anlatmak için canlı heykel performansı sergilendi

TUNCELİ Tunceli Belediyesi Şehir Tiyatrosu oyuncusu 2 kişi, kitap okumanın önemine anlatmak için canlı heykel performansı sergiledi. Otobüslerde ve parklarda kitap okuyan canlı heykeller vatandaşlardan olumlu tepkiler aldı.

Türkiye'de kitap okuma oranının en yüksek olduğu illerden biri olan Tunceli'de Belediye Şehir Tiyatrosu oyuncuları bu oranı yükseltmek ve kitap okumanın önemine anlatmak için canlı heykel performansı sergiledi. Kentte otobüslerde ve parklarda kitap okuyan biri bay biri bayan 2 canlı heykel başta çocuklar olmak üzere vatandaşlardan olumlu tepkiler aldı.

Vatandaşlar konuya ilişkin görüşlerini dile getirirken tiyatro yönetmeni Yılmazcan Şare ise "Buradaki amaç kitap okumak konusunda farkındalık oluşturmak. Ülkemizde son yıllarda kitap okuma oranı düşmekte. Gerek sizler gerekse çocuklarınız kitap okursa geleceğe daha güvenle bakabiliriz" dedi.

Tunceli'de kitap okumanın önemini anlatmak için canlı heykel performansı sergilendi
Tunceli'de kitap okumanın önemini anlatmak için canlı heykel performansı sergilendi
Tunceli'de kitap okumanın önemini anlatmak için canlı heykel performansı sergilendi
Tunceli'de kitap okumanın önemini anlatmak için canlı heykel performansı sergilendi

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Kaynak: İHA

Şehir Tiyatrosu, Tunceli, Heykel, Kitap, Kültür Sanat, Son Dakika

Son Dakika Kültür Sanat Tunceli'de kitap okumanın önemini anlatmak için canlı heykel performansı sergilendi - Son Dakika


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