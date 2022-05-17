Türk Dünyası Parlamenterler Vakfı'nın yeni binası Mediha Osmanoğlu'nun katılımıyla açılışı gerçekleştirildi - Son Dakika
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Türk Dünyası Parlamenterler Vakfı'nın yeni binası Mediha Osmanoğlu'nun katılımıyla açılışı gerçekleştirildi

17.05.2022 18:08

Türk Dünyası Parlamenterler Vakfı'nın yeni binası Mediha Osmanoğlu'nun katılımıyla açılışı gerçekleştirildi Mediha Osmanoğlu: "Her zaman Türkiye'de yaşamanın ve Türkçe öğrenmenin hayalini kurdum" "Türk tarihi içinde vakıfların her zaman önemli bir yeri olmuştur" Türk Dünyası Parlamenterler...

Türk Dünyası Parlamenterler Vakfı'nın yeni binası Mediha Osmanoğlu'nun katılımıyla açılışı gerçekleştirildi

Mediha Osmanoğlu: "Her zaman Türkiye'de yaşamanın ve Türkçe öğrenmenin hayalini kurdum"

"Türk tarihi içinde vakıfların her zaman önemli bir yeri olmuştur"

ANKARA - Türk Dünyası Parlamenterler Vakfı, yeni hizmet binasının açılışını gerçekleştirdi. Açılış törenine II. Abdülhamit'in kızı Ayşe Sultan'ın torunu Mediha Şükriye Nami Martinez Hernandez Osmanoğlu katıldı.

Yeniz binasında hizmet verecek olan Türk Dünyası Parlamenterler Vakfı, açılış töreni düzenledi. Vakfın yeni binasındaki törene, Sultan İkinci Abdülhamit'in ikinci kuşaktan torunu ve Meksika Birleşik Devletleri Büyükelçisi Jose Vakfın tüm topluma ait olduğunu belirten Türk Dünyası Parlamenterler Vakfı Başkanı Abdullah Çalışkan, "Burası tüm toplumun ait olduğu bir vakıf, Herkesi davet ediyoruz, kapımız herkese açık. Gelecekte İş İnsanları Kurulu, Gençlik Konseyi, Bilim Konseyi ve Kadın Konseyi, çok güzel çalışmalara imza atacak" değerlendirmesinde bulundu.

"Türk tarihi içinde vakıfların her zaman önemli bir yeri olmuştur"

Türk devletlerinde vakıfların önemli bir yerinin olduğunu aktaran Osmanoğlu, "Vakfınızın açılış gününde burada bulunmaktan çok gurur duyuyorum. Türk tarihi içinde vakıfların her zaman önemli bir yeri olmuştur. Çalışmalarınızda başarılar dilerim" ifadelerine yer verdi.

"Her zaman Türkiye'de yaşamanın ve Türkçe öğrenmenin hayalini kurdum"

Yabancı ülkede yaşadıkları için Türkçe öğrenmeye fırsat bulamadığına ve en büyük hayali arasında Türkçe öğrenmek olduğuna değinen Osmanoğlu, "Covid-19 döneminde Türkiye'ye geldiğim için Türkçeyi öğrenmeye zamanım olmadı. Ayşe Sultan, Paris'e 2 çocuğuyla gitmişler çünkü onlara küçükken saray içinde bakan kişi Fransızmış. Aynı zamanda da o dönemde Fransa ile Osmanlı ilişkileri iyi olduğu için gitmişler. Bu dönemlerde sürekli başka ülkelerde yaşamışlar. Yabancılar ile evlenmişler ve bu yüzden Türkçe öğrenmeye fırsat kalmamış. Her zaman Türkiye'de yaşamanın ve Türkçe öğrenmenin hayalini kurdum" diye konuştu.

Açılış konuşmalarının ardından Vakıf Başkanı Çalışkan, Mediha Osmanoğlu ve beraberindeki heyet kurdele kesimi ile yeni binanın açılışını yaptı.

Türk Dünyası Parlamenterler Vakfı'nın yeni binası Mediha Osmanoğlu'nun katılımıyla açılışı gerçekleştirildi
Türk Dünyası Parlamenterler Vakfı'nın yeni binası Mediha Osmanoğlu'nun katılımıyla açılışı gerçekleştirildi
Türk Dünyası Parlamenterler Vakfı'nın yeni binası Mediha Osmanoğlu'nun katılımıyla açılışı gerçekleştirildi
Türk Dünyası Parlamenterler Vakfı'nın yeni binası Mediha Osmanoğlu'nun katılımıyla açılışı gerçekleştirildi

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Kaynak: İHA

Türk Dünyası, Ayşe Sultan, Türkiye, Türk, Kültür Sanat, Son Dakika

Son Dakika Kültür Sanat Türk Dünyası Parlamenterler Vakfı'nın yeni binası Mediha Osmanoğlu'nun katılımıyla açılışı gerçekleştirildi - Son Dakika


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