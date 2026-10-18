Türk Yıldızları Kayseri\'de gösteri uçuşu yaptı

Türk Hava Kuvvetlerinin akrobasi timi Türk Yıldızları, Kayseri'de gösteri uçuşu gerçekleştirdi.

Akrobasi timi tarafından 2'nci Hava Bakım Fabrika Müdürlüğünün 100. yıl etkinlikleri ve BİLİMFEST kapsamında yapılan gösteri uçuşu, vatandaşlardan ilgi gördü.

Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi'nde toplanan vatandaşlar, Türk Yıldızları'nın gösteri uçuşunu ilgiyle izledi. Bazı vatandaşlar uçakların manevralarını cep telefonlarıyla görüntüledi.

Gökyüzünde cesur ve zorlu manevralar sergileyen Türk Yıldızları, izleyicilere unutulmaz anlar yaşattı.

Ay-yıldızlı jetlerin yaklaşık yarım saat süren gösterisini binlerce kişi takip etti.