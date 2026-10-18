Türk Yıldızları Kayseri'de gösteri uçuşu yaptı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Son Dakika haberlerini kaçırma! YÜKLE

Türk Yıldızları Kayseri'de gösteri uçuşu yaptı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Türk Yıldızları Kayseri\'de gösteri uçuşu yaptı
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Türk Yıldızları, Kayseri'de 2'nci Hava Bakım Fabrika Müdürlüğünün 100. yıl etkinlikleri ve BİLİMFEST kapsamında gösteri uçuşu gerçekleştirdi. Binlerce kişi ay-yıldızlı jetlerin yaklaşık yarım saatlik gösterisini ilgiyle izledi.

Türk Hava Kuvvetlerinin akrobasi timi Türk Yıldızları, Kayseri'de gösteri uçuşu gerçekleştirdi.

Akrobasi timi tarafından 2'nci Hava Bakım Fabrika Müdürlüğünün 100. yıl etkinlikleri ve BİLİMFEST kapsamında yapılan gösteri uçuşu, vatandaşlardan ilgi gördü.

Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi'nde toplanan vatandaşlar, Türk Yıldızları'nın gösteri uçuşunu ilgiyle izledi. Bazı vatandaşlar uçakların manevralarını cep telefonlarıyla görüntüledi.

Gökyüzünde cesur ve zorlu manevralar sergileyen Türk Yıldızları, izleyicilere unutulmaz anlar yaşattı.

Ay-yıldızlı jetlerin yaklaşık yarım saat süren gösterisini binlerce kişi takip etti.

Kaynak: AA
Kültür SanatKayseriSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Korkulan oldu Husiler, Suudi Arabistan’ın helikopterini düşürdü Korkulan oldu! Husiler, Suudi Arabistan'ın helikopterini düşürdü
Bu belgeyi bankaya sunmayanın kredi kartı kapatılacak Bu belgeyi bankaya sunmayanın kredi kartı kapatılacak
Karapınar’da kuyumcu, telefondaki dolandırıcıyı fark edip yaşlı müşterisinin altınlarını korudu Karapınar'da kuyumcu, telefondaki dolandırıcıyı fark edip yaşlı müşterisinin altınlarını korudu
Orta Doğu’da savaş genişliyor Bir ülke daha devreye girmeye hazırlanıyor Orta Doğu'da savaş genişliyor! Bir ülke daha devreye girmeye hazırlanıyor
Fransa’da canlı yayında kan donduran tehdit Fransa'da canlı yayında kan donduran tehdit
Karasu’da sel: Baraj suları taşan Darıçayırı’nda evler ve tarlalar su altında Karasu'da sel: Baraj suları taşan Darıçayırı'nda evler ve tarlalar su altında
16:30
Süper Lig’de Emre Belözoğlu fırtınası
Süper Lig'de Emre Belözoğlu fırtınası
16:09
Fenerbahçe’den sakatlığı bulunan Marco Asensio hakkında açıklama
Fenerbahçe'den sakatlığı bulunan Marco Asensio hakkında açıklama
15:55
Nihat Kahveci’den Galatasaray’a kritik uyarı: Bu oyunla 3 yersin
Nihat Kahveci'den Galatasaray'a kritik uyarı: Bu oyunla 3 yersin
15:37
Beşiktaş’ın Trabzonspor maçı kadrosunda sürpriz
Beşiktaş'ın Trabzonspor maçı kadrosunda sürpriz
15:11
Fransa’da sınır tanımayan yağma 80 yaşındaki çift bile hedef oldu
Fransa'da sınır tanımayan yağma! 80 yaşındaki çift bile hedef oldu
14:34
Kaos büyüyor ABD “Sizi uyarmıştık“ dedi, Macron’dan hamle gecikmedi
Kaos büyüyor! ABD "Sizi uyarmıştık" dedi, Macron'dan hamle gecikmedi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 18.10.2026 16:40:18. #7.12#
SON DAKİKA: Türk Yıldızları Kayseri'de gösteri uçuşu yaptı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei