Türklerin Mimari Mirası Derneğe Bağışlandı - Son Dakika
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Kültür Sanat

Türklerin Mimari Mirası Derneğe Bağışlandı

Türklerin Mimari Mirası Derneğe Bağışlandı

Prof. Dr. Altınsapan, 11 ciltlik 'Türklerin Mimari Mirası'nı kültür derneğine bağışladı.

15.05.2025 16:54
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Eskişehir'de, Anadolu Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Erol Altınsapan, katkıda bulunduğu "Türklerin Mimari Mirası" adlı 11 ciltlik eseri, Eskişehir Kuzey Kafkas Karaçay Malkar Kültür ve Dayanışma Derneği'ne bağışladı.

Anadolu Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Sanat Tarihi Bölümü Türk İslam Sanatı Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Mehmet Erol Altınsapan, AA muhabirine, söz konusu eserde 60 akademisyenin emeğinin bulunduğunu söyledi.

Eserin Eskişehir'e dair yaklaşık 100 sayfalık kısmını kendisinin yazdığını belirten Altınsapan, şunları kaydetti:

"Bu kitaplar özel kütüphanelerimizdeki raflarda okunmadan, sadece kaynak eserimiz olarak sahip olan kişinin elinde kalıyor. Bundan özellikle gençlerin ve öğrencilerin yararlanmasını istedim. Bu noktada da ilimizin güzide derneklerinden, Kuzey Kafkas Karaçay Malkar Kültür ve Dayanışma Derneği'nin yararlı olacağına inandım."

Eskişehir Kuzey Kafkas Karaçay Malkar Kültür ve Dayanışma Derneği Başkanı Rıza Koç da eseri yeni inşa edecekleri dernek binasının kütüphanesine koyacaklarını aktardı.

Altınsapan'ın bağış teklifini duyduklarında mutlu olduklarını ifade eden Koç, "Bize yaptığı bağış çok değerli. Gelecek nesillerin buradan öğrenecekleri çok şey var." diye konuştu.

Anadolu Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Fuat Güllüpınar ise Altınsapan'ın esere büyük katkı sunduğunu dile getirdi.

Türklerin Mimarı Mirası'nda Türkiye'nin mimarı yapısının etraflıca ele alındığı vurgulayan Güllüpınar, "Bu eser sadece Anadolu değil Orta Asya, Balkanlar, Kafkasya ve Türklerin daha önce varlık gösterdiği her yere ait çok büyük bir külliyat." dedi.

Dernekte Yönetim Kurulu Üyesi de olan Anadolu Üniversitesi İletişim Bilimleri Fakültesi Gazetecilik Bölümü Başkanı Prof. Dr. İncilay Cangöz de Altınsapan'ın derneğe anlamlı bir bağışta bulunduğuna değindi.

Altınsapan'a teşekkür eden Cangöz, "Türklerin Mimari Mirası, tarihsel süreçte tüm uygarlıklar içindeki mimari mirası 11 ciltte toplamış, detaylı bir çalışma. Bunun derneğimizde olması son derece anlamlı." değerlendirmesini yaptı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Kültür Sanat Türklerin Mimari Mirası Derneğe Bağışlandı - Son Dakika

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