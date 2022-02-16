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Türkücü Fatih Bulut Kozan'a hayran kaldı - Son Dakika

Türkücü Fatih Bulut Kozan'a hayran kaldı

16.02.2022 22:40

Türkücü Fatih Bulut Kozan'a hayran kaldı Tarih ve doğa turizmine kapı aralayan Adana'nın Kozan ilçesi sanatçıların gözdesi oldu.

Türkücü Fatih Bulut Kozan'a hayran kaldı

ADANA - Tarih ve doğa turizmine kapı aralayan Adana'nın Kozan ilçesi sanatçıların gözdesi oldu. Açık hava film platosu olan sokaklarında dizi oyuncularına ev sahipliği tarihi ilçede Türkücü Fatih Bulut sevenleri ile bir araya gelerek konser verdi.

Kozan'a konser için gelen "Çok sevdim yalan oldu" şarkısı ile hayranlarının gönlünü kazanan Türkücü Fatih Bulut ilçede sevenleri ile bir araya geldi. Konser veren Bulut, Kozan'a hayran kaldığını ifade ederek " Kozan'ın ciğeri meşhur dediler, tarihi ve doğasına hayran kaldım. Adana'ya çok kez geldim ama Kozan'a ilk kez geliyorum. Çok beğendim. Kozan halkının ilgisi sevgisi çok güzel teşekkür ederim" dedi.

İlçede sanatçıyı ağırlayan Veysel Şakir Kozan'ın kapılarını tarih ve turizm ile misafirlere araladığını belirterek " bu tarihi ve doğa harikası ilçemizde bu yıl sanatçıların ilgisi yoğun. Sanatçı Hüseyin Kağıt, dizi oyuncalarının ardından, Fatih Bulut bugün ilçemizde konser verecek. Önümüzdeki haftalarda Hirai Zerduş gelecek. Kültürel ve sosyal alanda gelişen ilçemizde güzel etkinlikler" diye konuştu.

Türkücü Fatih Bulut Kozan'a hayran kaldı
Türkücü Fatih Bulut Kozan'a hayran kaldı
Türkücü Fatih Bulut Kozan'a hayran kaldı

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Fatih Bulut, Konser, Adana, Kozan, Kültür Sanat, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Kültür Sanat Türkücü Fatih Bulut Kozan'a hayran kaldı - Son Dakika


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