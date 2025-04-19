Türkülerle Dolu Gece

Sivas'ta Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü Devlet Türk Halk Müziği (THM) korosu ses sanatçıları, "Urfa'dan Kerkük'e Türkü Kervanı" adlı konser gerçekleştirdi.
Muhsin Yazıcıoğlu Kültür Merkezi'nde düzenlenen, konserde şef Solmaz Kadıoğlu yönetimimdeki ses sanatçıları, koro ve solo olarak Şanlıurfa, Gaziantep, Adıyaman, Elazığ, Diyarbakır ve Kerkük yörelerinin türkülerini seslendirdi.
Konsere ilgi gösteren müzikseverler, türkülere eşlik ederek müzik dolu bir gece yaşadı.
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