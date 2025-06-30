Uçan Şef'in Senfonik Rockı - Son Dakika
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Kültür Sanat

Uçan Şef'in Senfonik Rockı

Uçan Şef\'in Senfonik Rockı
30.06.2025 12:58
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Musa Göçmen yönetimindeki Senforock Orkestrası, rock müziği senfonik ezgilerle sunuyor.

"Uçan şef" adıyla anılan besteci ve orkestra şefi Musa Göçmen yönetimindeki "Senforock Orkestrası", 16 yıldır yerli ve yabancı rock parçaları senfonik yorumla müzikseverlerin beğenisine sunuyor.

Konserlerini klasik hale getirdiği zıplama hareketiyle bitiren ve bu nedenle "uçan şef" adıyla anılan Göçmen yönetiminde yerli ve yabancı rock şarkılarını senfoni orkestrasıyla yorumlayan "Senforock Orkestrası", iki müzik türünü bir arada sunmasıyla beğeni topluyor.

Orkestra, konserlerinde Metallica, Europe, Deep Purple, Cem Karaca, Barış Manço, Erkin Koray, Üç Hürel ve Fikret Kızılok gibi sanatçıların klasikleşen şarkılarını senfonik ezgilerle seyirciye sunuyor.

"Senforock Türkiye'de tek, belki dünyada da sayılı bir rock topluluğudur"

Şef Musa Göçmen, Samsun'daki konser sonrası AA muhabirine, Senforock'ın rock müziğin coşkusuyla senfonik müziğin gücünü birleştiren bir orkestra olduğunu söyledi.

Orkestrayı 2009 yılında kurduklarını hatırlatan Göçmen, ilk konseri Çekya'da düzenlenen ve Avrupa'nın en prestijli rock-metal festivallerinden biri olan Masters of Rock Festivali'nde yaptıklarını, ardından Japonya'da tsunamide zarar gören çocuklar yararına bir proje yaptıklarını, sonrasında ise Türkiye'de Senforock'ın büyük bir rock hareketine dönüştüğünü anlattı.

Senforock Orkestrası'nda rock band, solist, orkestra ve koronun bulunduğunu belirten Göçmen, "Bu koronun gittikçe katılımcılarıyla büyüyen, en sonunda bir dev rock korosuna dönüşmüş bir yapısı da var. Haliyle senfonik müzikle rock müziğin gücünü birleştiren, onun coşkusunu herkese taşıyan özelliği var. En önemlisi bu topraklardan çıkan müziklerimizi; Barış Manço, Cem Karaca, Erkin Koray, Üç Hürel aklınıza kim gelirse... O müzikleri de bir şekilde senfonik rock formatında seyirciyle buluşturmaya devam ediyoruz." dedi.

Rock ve klasik müzik dinleyen çok büyük bir kitlenin bulunduğunu aktaran Göçmen, "Bunları bir araya getirdiğinizde bambaşka bir yapı da oluşuyor hem iki dinleyici birbirlerinin dinlediği müzikleri de tanımış oluyor aynı zamanda da bu sentez aslında yepyeni bir müziği de doğuruyor. Senforock Orkestrası tamamen senfonik rock çalmak için bir araya gelmiş bir topluluk. O yüzden de bence Türkiye'de tek, belki dünyada da sayılı bir rock topluluğudur çünkü proje için bir araya gelen müzisyenler değil tamamen dev bir topluluktan bahsediyoruz." ifadelerini kullandı.

"İçinde sevgi olan her şey güzelliği ve gülümsemeyi beraberinde getiriyor"

Orkestranın kendileri için de heyecan verici olduğunu altını çizen Göçmen, "Baktığımızda 16 yıl olmuş. 16 yılda binlerce konser belki artık milyonu bulmuş seyirci, bunun yanında birçok ünlü starımız ile çalışma şansı... Moğollar ile Selda Bağcan ve birçok proje bu şekilde hayata geçmiş oldu ve geçmeye de devam ediyor. Düşünün şu an 3'üncü günümüz, Ankara, Kapadokya ve Samsun'dayız. Bu şekilde de aynı zamanda o rock ruhuna uygun bir turne programı da yaşıyoruz açıkçası." diye konuştu.

Gençlere tavsiyede bulunan Göçmen, sözlerini şöyle tamamladı:

"İşiniz hayatınızı çok belirleyen bir şey, çok severek yapacağınız bir iş bulun. İşte Senforock da bu işini severek yapan insanların sevgisinin, coşkusunun sahneye yansımış hali. Siz severek yaptığınızda bu coşkuyu yansıttığınızda seyirci de bunu anlıyor ve hemen size bu konuda eşlik ediyor. Çünkü içinde sevgi olan her şey coşkuyu, güzelliği ve hayata gülümsemeyi de beraberinde getiriyor."

Kaynak: AA

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Son Dakika Kültür Sanat Uçan Şef'in Senfonik Rockı - Son Dakika

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