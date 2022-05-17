Uluslararası Türkçe Tiyatro Yapan Ülkeler Festivali başlıyor

Konya'da bu sene 14'üncüsü düzenlenecek "Bin Nefes Bir Ses Uluslararası Türkçe Tiyatro Yapan Ülkeler Festivali", 20 Mayıs Cuma günü Konya'da başlayacak.

Konya Devlet Tiyatrosu Müdürü Yaşar Özboz, tiyatro binasında düzenlediği basın toplantısında, festivale bu sene 6 ülkeden tiyatro grubu ile Van ve İstanbul Devlet Tiyatrolarının katılacağını söyledi.

Festivalde birbirinden güzel oyunların sahne alacağını ifade eden Özboz, şunları kaydetti:

"Bu topraklarda yüzyıllar önce Karamanoğlu Mehmet Bey'in Türkçeyi resmi dil ilan ettiği günden itibaren Konya Devlet Tiyatrosu bu çağrıya, Uluslararası Türkçe Tiyatro Yapan Ülkeler Festivaline, Türkçe tiyatro yapan tüm gruplara 'gel' diyerek cevap verdi. Bu yıl 14'üncüsünü düzenleyerek bu coşkuya ev sahipliği yapıyoruz. Bu yıl birbirinden farklı çok güzel oyunlarımız var. Türkiye dahil 6 ülke 8 oyun, 11 temsille Konyalı sanatseverlere merhaba diyeceğiz. Kazakistan, Azerbaycan, Kosova ve Hollanda'dan katılan bir Türk grubumuz var, bunun dışında İstanbul Devlet Tiyatrosu yapımı Profesyonel oyunu, Van Devlet Tiyatrosu yapımı bir oyunla Konyalı sanatseverlere merhaba diyeceğiz. Bu yılki sloganımız 'bu şehrin tiyatro festivali var' olacak."

5 konuk ülkeden toplam 125 sanatçının katılacağı etkinlikler çerçevesinde Konya Devlet Tiyatrosu önünde kurulacak açık hava sahnesinde, yabancı ülke temsilcilerinin hazırladığı konser ve dans gösterileri de yer alacak.

20 Mayıs Cuma günü İstanbul Devlet Tiyatrosunun hazırlayıp sunacağı "Profesyonel" oyunuyla perdelerini açacak festival, 10 gün sürecek.