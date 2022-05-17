Ümraniye'de dünya tarihine damga vuran kadim şehirler ele alındı - Son Dakika
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Ümraniye'de dünya tarihine damga vuran kadim şehirler ele alındı

17.05.2022 14:15

- Ümraniye'de, dünya tarihine damga vuran kadim şehirler ele alındı -Ümraniye'de "Türk Tarihinin Kadim Şehirleri Uluslararası Sempozyumu" başladı Ümraniye'de "Türk Tarihinin Kadim Şehirleri Uluslararası Sempozyumu" gerçekleşti.

- Ümraniye'de, dünya tarihine damga vuran kadim şehirler ele alındı

-Ümraniye'de "Türk Tarihinin Kadim Şehirleri Uluslararası Sempozyumu" başladı

İSTANBUL - Ümraniye'de "Türk Tarihinin Kadim Şehirleri Uluslararası Sempozyumu" gerçekleşti. 2 gün sürecek sempozyumun açılış programında, dünya tarihine damga vuran, az sayıdaki kadim şehirlerin kültürel ve tarihi özelliklerine değinildi.

Ümraniye Belediyesi, Uluslararası Kalkınma ve İşbirliği Derneği ve Marmara Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü işbirliği ile düzenlenen "Türk Tarihinin Kadim Şehirleri Uluslararası Sempozyumu" açılış programı Ümraniye Kültür ve Sanat Merkezi'nde gerçekleşti. Sempozyuma Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım da katıldı. İki gün sürecek sempozyumun ilk oturumunda, 'Türk kültürünün üç kutsal şehri Mekke, Kudüs ve Medine', 'Ötüken'in yeri neresi, 'Kaybolanların izinde, Kaşgar', 'Türk dünyasının ilim ve kültür merkezi Kazan', 'Türk İslam medeniyetinin sembol şehri Buhara-yı Şerif' başlıkları konuşuldu.

Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım, "Kültür ve eğitim adı altında yaptığımız hizmetler içerisinde böyle sempozyumlar da yapıyoruz. Bunlardan bir tanesi Türk tarihimizdeki kadim şehirlerimizin konuşulması oldu. Sempozyum 2 gün devam ediyor. İlk gün belediyemizin salonunda gerçekleşiyor ikinci gün ise Marmara Üniversitesi'nde devam edecek. Bu tür sempozyumların faydası, insanoğlu unutmaya meyilli ama sempozyumlarla bilgiler tazeleniyor, bilinmeyenler öğreniliyor. İnşallah sonunda verilecek tebliğlerle şehirlerimize yeni bir ışık tutar, bu sempozyumlarla birlikte Cenab-ı hak herkese gezmeyi nasip eder." şeklinde konuştu.

Ümraniye'de dünya tarihine damga vuran kadim şehirler ele alındı
Ümraniye'de dünya tarihine damga vuran kadim şehirler ele alındı
Ümraniye'de dünya tarihine damga vuran kadim şehirler ele alındı
Ümraniye'de dünya tarihine damga vuran kadim şehirler ele alındı

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Kaynak: İHA

Marmara Üniversitesi, İsmet Yıldırım, Ümraniye, Türk, Kültür Sanat, Son Dakika

Son Dakika Kültür Sanat Ümraniye'de dünya tarihine damga vuran kadim şehirler ele alındı - Son Dakika


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