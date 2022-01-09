Ünlü şair Cemal Süreya ölüm yıldönümünde memleketi Tunceli'de anıldı - Son Dakika

Ünlü şair Cemal Süreya ölüm yıldönümünde memleketi Tunceli'de anıldı

Cemal Süreya, şiirler ve sergiyle anıldı

TUNCELİ - Ünlü Şair Cemal Süreya, ölüm yıldönümünde memleketi Tunceli'nin Pülümür İlçesi'nde düzenlenen etkinlikle anıldı.

Türk Şiirinin önde gelen şairlerinden ve ikinci yeni akımının öncülerinden Cemal Süreya, ölüm yıldönümünde memleketi olan Tunceli'nin Pülümür İlçesi'nde düzenlenen programla anıldı. Pülümür ve Tunceli Belediyesi tarafından ortak düzenlenen programda, Cemal Süreya'nın heykeline karanfiller bırakıldı, mumlar yakılarak Süreya için lokmalar dağıtıldı.

Buradaki programa Pülümür Kaymakamı Emrah Uzun, Belediye Başkanı Müslüm Tosun, siyasi parti ve sivil toplum örgütü temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.

Programda konuşan Belediye Başkanı Müslüm Tosun, "Cemal Süreya yeryüzünün farklı coğrafyalarına dağılmış Pülümür'ün seçkin evlatlarından biri olarak ilçemizin gurur kaynağı olmuştur. Bizlere düşen de bu değerlerin izlerini kaybetmeden gelecek nesillere taşımaktır. İşte bu yüzden Pülümür Belediyesi olarak ilçemizin bu müstesna evladını ilk önce heykeli aracılığıyla Pülümür'e taşıdık, köklerinin olduğu topraklarımıza" dedi.

Heykelin yapımında emeği olan önceki belediye başkanı ve belediye meclis üyelerine teşekkür eden Başkan Tosun, "Ayrıca ilçemizin tek ana caddesi olan Erzincan Caddesi Cemal Süreya olarak değiştirilmiştir. Pülümür Bellek ve Kültür Evi'ne Cemal Süreya Bellek Evi adı verilmiştir. İlçemizde bulunan Pülümür İlçe Halk Kütüphanesi'nin adını da Üvercinka Halk Kütüphanesi olarak değiştirilmesi talebinde bulunduk. Cemal Süreya'yı öne çıkaracak Pülümür ile özdeşleştirecek daha çeşitli etkinliklerimiz olacak. Bundan böyle Cemal Süreya adına olacak etkinliklerin merkezinin Pülümür olması yönünde çalışmalarımızı sürdüreceğiz" diye konuştu.

Heykeli önündeki etkinliğin ardından ilçede bulunan Cemal Süreya Bellek ve Kültür Evi'nde ikinci program düzenlendi. Cemal Süreya'nın çizimlerinin yer aldığı serginin gezildiği etkinlik, Cemal Süreya'yı canlandıran canlı heykel, hayatını anlatan sinevizyon gösterimi, müzik dinletisi ve şiirlerinin okunmasıyla sona erdi.