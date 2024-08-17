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Usta oyuncu Tuncay Akça hayatını kaybetti

İSTANBUL - Hababam Sınıfı filmindeki oynadığı 'Bacaksız' rolüyle hafızalara kazınan 60 yaşındaki usta oyuncu Tuncay Akça hayatını kaybetti.

Hababam Sınıfı filminde 'Bacaksız' lakaplı öğrenci karakteriyle tanınan usta oyuncu geçirdiği kalp krizi sonucu 60 yaşında hayatını kaybetti. Hayatını kaybeden usta oyuncunun ölüm haberini Kıvanç Terzioğlu sosyal medya hesabından duyurdu. Terzioğlu paylaşımında, " Hababam sınıfının değerli oyuncusu Tuncay Akça'yı kaybettik. Ailesine, sevenlerine başsağlığı diliyorum" dedi.

Tuncay Akça Kimdir?

16 Aralık 1963 yılında Kastamonu'da dünyaya gelen Tuncay Akça, Hababam Sınıfı'nda "Bacaksız" lakaplı rolü ile tanındı. Usta oyuncu daha sonra Yol Filminde Yusuf karakterini oynadı. 1995-2002 tarihleri arasında ise Bizimkiler dizisinde oynayan usta oyuncu Akça manav Adem rolünü oynamıştı.

En bilinen repliklerinden birisi "Abi siz neden her sabah tek ayak üzerinde duruyorsunuz?" sorusudur.

Usta oyuncu en son 2004 yılında Hababam Sınıfı Merhaba'nın oyuncu kadrosunda yer almıştı.