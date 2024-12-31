Uzak Şehir Dizisi Reyting Rekorları Kırmaya Devam Ediyor - Son Dakika
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Kültür Sanat

Uzak Şehir Dizisi Reyting Rekorları Kırmaya Devam Ediyor

Uzak Şehir Dizisi Reyting Rekorları Kırmaya Devam Ediyor

KANAL D'nin büyük ilgi gören dizisi 'Uzak Şehir', son bölümünde izleyicileri ekran başına kilitleyerek büyük bir reyting başarısı elde etti. Alya ve Cihan arasındaki gerginlik ile Sadakat'ın oyunları izleyenleri derinden etkiledi.

31.12.2024 11:54  Güncelleme: 12:05
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KANAL D'nin reyting rekorları kıran dizisi 'Uzak Şehir', heyecan dolu bir bölümle ekrana geldi. Alya'nın doktorluk yapmasına engel olmaya çalışan Sadakat, tüm kozlarını oynadı. Gücünü kullanarak köylülere korku salan Sadakat yüzünden kimse Alya'ya muayene olmadı. Cihan yine Alya ile annesi arasında kaldı. Sadakat son hamlesini finalde yaptı ve Cihan'a çocuk doğurması için aile dostlarının kızını getirdi. Cihan ile Alya büyük şok yaşadı. Dizide 'Bir Fırtına Tuttu Bizi' (Selanik Türküsü) eserinin Mardin sokaklarında yankılandığı sahneler sosyal medyada çok konuşuldu.

'KADINA EL KALDIRMAM, İHANET EDENİ DE AFFETMEM'

Dizinin en can alıcı sahnelerinden biri de Alya'nın Cihan'ı ihbar ettiğini itiraf etmesiyle yaşandı. Alya'nın bu tavrıyla yıkılan Cihan, Alya'nın "Ne yapacaksın, dövecek misin beni?" sorusuna "Kadına el kaldırmam ama ihanet edeni de affetmem" yanıtı dizinin en vurucu anlarından biriydi. Tüm bu kaosun içinde Alya'nın "Tek bir insan yok güvenip sarılabileceğim… O kadar yalnız bıraktınız ki beni" sözleri izleyenleri derinden etkiledi.

ŞAHİN, NARE'YE KIYAMADI

Uzak Şehir'de Şahin'in, babasının intikamını almak için Hasan'ın peşine düşmesi nefesleri kesti. Hasan'a silah doğrultan Şahin'i durduran ise Nare'nin yürek burkan sözleri oldu: "Hatıralarımızdan başka hiçbir şeyim kalmadı, ne olur yapma." Nare'nin bu çıkışı, Şahin'i ikna etmeyi başarırken izleyicilere de duygusal anlar yaşattı. Bu etkileyici sahne, bölümün unutulmaz sahnelerinden biri oldu.

'SANA ÇOCUK DOĞURACAK'

Heyecanın hiç bitmediği, sosyal medyada da çok konuşulan dizinin finalinde Sadakat, çocuk doğurması için aile dostlarının kızını getirdi ve Cihan'la tanıştırdı. Cihan'ın öfkesine hakim olmaya çalıştığı anlarda, Kaya'nın Sedat'ı vurduğu haberi konağa bomba gibi düştü.

UZAK ŞEHİR YİNE ZİRVEDE

Uzak Şehir, son bölümüyle zirvedeki yerini korumaya devam ediyor. Her sahnesiyle izleyiciyi ekran başına kilitleyen dizi, Total izleyici grubunda 12.75 reyting 31.40 izlenme payı, AB Kategoride 6.32 reyting 16.91 izlenme payı, 20+ABC1'de ise 10.49 reyting ve yüzde 24.56 izlenme payı alan Uzak Şehir, Total ve 20+ABC1 kategorilerinde zirvedeki yerini korudu.

SOSYAL MEDYA FIRTINASI DEVAM EDİYOR!

Uzak Şehir, son bölümüyle sosyal medyada gündem oldu. X platformunda binlerce paylaşım yapılırken, #UzakŞehir etiketi TT listesinde uzun süre gündemde kaldı. Dizinin sahnelerine dair övgü dolu yorumlar yağarken, "Uzak Şehir" her geçen gün sosyal medyada daha da geniş bir hayran kitlesine ulaşıyor. Fenomenleşen dizi, ekranlarda olduğu kadar dijital platformlarda da fırtına estirmeye devam ediyor.

GÜÇLÜ KADRO

AyNA Yapım imzalı Gülizar Irmak'ın senaryosunu yazdığı, Ahmet Katıksız'ın yönetmenliğini yaptığı 'Uzak Şehir'in oyuncu kadrosunda Ozan Akbaba, Sinem Ünsal, Gonca Cilasun, Müfit Kayacan, Alper Çankaya, Ferit Kaya, Atakan Özkaya, Sahra Şaş, Dilin Döğer, Mine Kılıç, Nazmi Kırık, İlkay Kayku, Sinan Demirer, Zeynep Kankonde, Yunus Eski, Mehmet Polat, Muttalip Müjdeci, Barış Yalçın, Burak Şafak, Yaren Güldiken, Kuzey Gezer yer alıyor.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Kültür Sanat Uzak Şehir Dizisi Reyting Rekorları Kırmaya Devam Ediyor - Son Dakika

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