Uzak Şehir Oyuncularından Yeni Yıl Dilekleri

Kültür Sanat

KANAL D'nin reyting rekorları kıran dizisi 'Uzak Şehir'de yeni yıl heyecanı yaşanıyor. Başrollerini Ozan Akbaba ile Sinem Ünsal'ın paylaştığı, Mardin Midyat'ta çekimleri devam eden dizi 'Uzak Şehir'in oyuncuları izleyicileriyle yeni yıl dileklerini paylaştı.

2025'te umudun neşenin bitmemesini, hayallerin gercekleşmesini temenni eden oyuncuların mesajları şu şekilde:

Ozan Akbaba;

"Umudun ve neşenin yanımızdan hiç ayrılmayacağı, kutlu bir yıl diliyorum"

Sinem Ünsal;

'Mesafeler uzak olsa da kalplerimizin bir olduğu bir yıl diliyorum."

Gonca Cilasun;

"Her şeye, herkese tüm olan bitene rağmen gönlünüzden geçen bütün güzellikler sizin olsun."

Müfit Kayacan;

"2025 uzak olan tüm dileklerin yakın olduğu mutlu bir yıl olsun."

Alper Çankaya;

"Herkes için tüm hayallerin gerçek olduğu harika bir yıl olsun. Mutlu yıllar!"

Ferit Kaya;

"Hayallerin gerçek olduğu harika bir yıl diliyorum. Mutlu yıllar!"

Atakan Özkaya

"Tüm hayallerinizin gerçek olduğu, aileniz ve sevdiklerinizle çok mutlu olduğunuz bir sene dilerim.Yeni yıl güzellikleriyle gelsin."

Sahra Şaş;

"Mutlulukla heyecanla aşkla dolu bir yıl bizimle olsun."

Dilin Döğer;

"Herkesin sağlıkla kahkaha atabildiği bir yıl diliyorum."

Mine Kılıç;

"Bu yıl içinden sağ duyu, iyi niyet, vicdan ve sevgi geçen tüm dilekler kabul olsun. Hepimizi sevgi kurtaracak. İyi seneler."

İlkay Kayku;

"Bütün iyi niyetli, iyi kalpli insanlara güzellikler diliyorum. Öpüyorum."

Mehmet Polat;

"Herkese sağlıklı, mutlu, huzurlu bir yıl diliyorum. Mutlu yıllar. "

Burak Şafak;

"Yeni yıl herkese sağlık, başarı ve mutluluk getirsin."

Kuzey Gezer;

"Herkese mutlu yıllar diliyorum!"

AyNa Yapım imzalı 'Uzak Şehir' her pazartesi saat 20.00'de Kanal D'de!