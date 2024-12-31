Vali Çeber, Yeni Yılı Görevde Olanlarla Kutladı - Son Dakika
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Kültür Sanat

Vali Çeber, Yeni Yılı Görevde Olanlarla Kutladı

Gaziantep'te Vali Kemal Çeber, yeni yıl gece görevde olan 10 bin personeli ziyaret etti.

31.12.2024 23:01
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Gaziantep Valisi Kemal Çeber'den yeni yıl ziyareti

Gaziantep'te yılbaşı gecesi yaklaşık 10 bin personel görev başında

GAZİANTEP - Gaziantep Valisi Kemal Çeber, vatandaşların huzur ve güvenliği için görev yapan ekip ve personelleri ziyaret ederek yeni yıllarını kutladı.

Gaziantep Valisi Kemal Çeber, Gaziantep İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Halil Şen ve Gaziantep İl Emniyet Müdürü Celal Özcan 2025'e saatler kala Karşıyaka Polis Merkezi Amirliği ve 112 Çağrı Merkezini ziyaret ederek görev başındaki ekiplerin ve personellerin yeni yıllarını kutladı. Vali Çeber, kentte çeşitli kurumlardan yaklaşık 10 bin personelin görev başında olduğunu belirterek, halkın güven, sağlık ve huzur içerisinde yeni yıla girebilmesi için ekiplerin fedakarca çalıştığını ifade etti.

"Gaziantep genelinde 10 bin personelimizle görev yapıyoruz"

Vali Kemal Çeber yeni yıl akşamında ekiplerin sahada olduğunu belirterek, "Güvenlik birimleri olarak yaklaşık 6 bin 300 civarında personel görev başında. Bunun 4 bin 300 civarı emniyet teşkilatı, diğeri ise jandarma teşkilatı olmak üzere görevinin başında. Diğer meslek gruplarımızda aynı şekilde görevi başındalar. Gaziantep genelinde 10 bin personelimizle görev yapıyoruz" dedi.

Vali Çeber, "Tüm vatandaşlarımızın yeni yıla sağlıklı, mutlu ve huzurlu girebilmesi için görevleri başında olanlara özel olarak teşekkür ediyorum. Büyük fedakarlık yapıyorlar. Herkes o anları güzel yaşasın diye ailelerinden, çocuklarından uzak kalıyorlar" ifadelerini kullandı.

Vali Çeber, şuana kadar Gaziantep genelinde üzücü bir olay veya rutin dışında bir ihbar alınmadığını söyleyerek yeni yılın Gazi şehre çok iyi ve çok güzel geleceğini ifade etti.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Kültür Sanat Vali Çeber, Yeni Yılı Görevde Olanlarla Kutladı - Son Dakika

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