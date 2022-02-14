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Van'da Kesişme: İyi ki Varsın Eren" Filmi Galası düzenlendi, anne Ayşe Bülbül gözyaşlarına boğuldu - Son Dakika

Van'da Kesişme: İyi ki Varsın Eren" Filmi Galası düzenlendi, anne Ayşe Bülbül gözyaşlarına boğuldu

14.02.2022 19:21

Van'da Kesişme: İyi ki Varsın Eren" Filmi Galası düzenlendi, anne Ayşe Bülbül gözyaşlarına boğuldu Trabzon'un Maçka ilçesinde teröristlerle girilen çatışmada şehit olan Eren Bülbül ve Astsubay Kıdemli Başçavuş Ferhat Gedik'in hikayesinin anlatıldığı 'Kesişme: İyi ki varsın Eren' filminin...

Van'da Kesişme: İyi ki Varsın Eren" Filmi Galası düzenlendi, anne Ayşe Bülbül gözyaşlarına boğuldu

VAN - Trabzon'un Maçka ilçesinde teröristlerle girilen çatışmada şehit olan Eren Bülbül ve Astsubay Kıdemli Başçavuş Ferhat Gedik'in hikayesinin anlatıldığı 'Kesişme: İyi ki varsın Eren' filminin galası Van'da gerçekleştirildi.

Trabzon Maçka'da teröristlerin kurduğu pusuda şehit olan Eren Bülbül ve Astsubay Kıdemli Başçavuş Ferhat Gedik'in yaşam öyküsünü anlatan 'Kesişme; İyi ki Varsın Eren' filmi Van İl Emniyet Müdürlüğünde Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez, Şehit Eren Bülbül'ün annesi Ayşe Bülbül ve Şehit Astsubay Kıdemli Başçavuş Ferhat Gedik'in eşi Cemile Gedik ve filmin oyuncularında katılımıyla seyircileri ile buluştu.

Gala öncesi, şehit ailelerinin de katıldığı yemek programı düzenlendi.

Yemek sonrası İl Emniyet Müdürlüğü Konferans Salonu'ndaki özel gösterime Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez, AK Parti Van Milletvekili Abdulahat Arvas, Cumhuriyet Başsavcısı Oğuzhan Dönmez, İl Emniyet Müdürü Atanur Aydın, şehit yakınları, Şehit Eren Bülbül'ün annesi Ayşe Bülbül, Şehit Kıdemli Başçavuş Ferhat Gedik'in eşi Cemile Gedik ile filmin oyuncuları katıldı.

Film gösterimi sonrası açıklamada bulunan Van Valisi Mehmet Emin Bilmez," Oldukça duygu yüklü Eren Bülbül filmini izledik. Bu topraklarda kardeşçe, barış, huzur, güvenlik içinde yaşamamızı istemeyenler, buna engel olmaya çalışıyorlar. Ama bunu herkes bilsin ki; Ferhat komutandaki insanlık sevgisi, şehidimiz Eren'deki memleket aşkı, sevgisi bu nefreti, bu terörü ilelebet bitirecektir. Bugün 14 Şubat Dünya Sevgililer günü. Bugün memleketini seven, şehadet şerbetini içenlerin de sevgililer günü. Bu sevgi birliğimizi, beraberliğimizi, kardeşliğimizi pekiştirecek. Şehitlerimiz Eren Bülbül ve Ferhat Gedik olmak üzere, bütün şehitlerimizi rahmet, minnet ve şükranla anıyoruz. Allahın izniyle birliğimizi, beraberliğimizi, kardeşliğimizi devletiyle, milletiyle bütünleşmiş bu toplumu hiç kimse huzurunu bozamayacak. Rabbim şer odaklarının bu şerrini tuzağına kendilerini düşürsün. Bu filmde görev alan ve bu fimin çekiminde katkısı olan herkese teşekkür ediyorum" dedi.

Şehit oğlu Eren Bülbül'ün filmini izlerken gözyaşı döken Ayşe Bülbül ise, "Benim evladım 15 yaşında şehit oldu. Ne mutlu bize. Tüm şehitlerimize Allah rahmet eylesin. Tabi gururluyum, mutluyum şehit annesi olduğum için. Benim evladımın unutulmaması için, onun adına bu filmde yer alan oyuculara da çok teşekkür ediyorum. Bu filmi her izlediğimde duygulanıyorum, heyecanlanıyorum" diye konuştu.

Program sonunda Vali Bilmez, Şehitler Eren Bülbül'ün annesi Ayşe Bülbül ile Kıdemli Başçavuş Ferhat Gedik'in eşi Cemil'e Gedik'e günün anlam ve önemine ilişkin çiçek verip, toplu fotoğraf çekti.

Van'da Kesişme: İyi ki Varsın Eren Filmi Galası düzenlendi, anne Ayşe Bülbül gözyaşlarına boğuldu
Van'da Kesişme: İyi ki Varsın Eren Filmi Galası düzenlendi, anne Ayşe Bülbül gözyaşlarına boğuldu
Van'da Kesişme: İyi ki Varsın Eren Filmi Galası düzenlendi, anne Ayşe Bülbül gözyaşlarına boğuldu

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Eren Bülbül, Gedik, Şehit, Van, Kültür Sanat, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Kültür Sanat Van'da Kesişme: İyi ki Varsın Eren' Filmi Galası düzenlendi, anne Ayşe Bülbül gözyaşlarına boğuldu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Van'da Kesişme: İyi ki Varsın Eren" Filmi Galası düzenlendi, anne Ayşe Bülbül gözyaşlarına boğuldu - Son Dakika
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