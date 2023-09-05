Venedik Film Festivali'ne katılan Melis Sezen, dekoltesiyle kırmızı halıda ağızları açık bıralktı - Son Dakika

Venedik Film Festivali'ne katılan Melis Sezen, dekoltesiyle kırmızı halıda ağızları açık bıralktı

Son Güncelleme: 05.09.2023 07:48

Bir markanın davetlisi olarak Venedik Film Festivali'ne katılan oyuncu Melis Sezen, kırmızı halı için kuyruk sokumuna kadar uzanan dekolteli bir beyaz elbise tercih etti. İç çamaşırı tercih etmeyen Sezen'in göğüs uçlarının belli oldu.

Sadakatsiz dizisindeki başarısının ardından son olarak Gülcemal'de başrolü oynayan Melis Sezen, bir markanın davetlisi olarak Venedik Film Festivali'ne katıldı. Oyuncu kırmızı halı için beyaz derin sırt dekolteli sütyensiz bir elbise tercih etti.

ART ARDA POZLAR VERDİ

Venedik Film Festivali'ne katılan güzel oyuncu, beyaz bir elbise tercih etti. Kuyruk sokumuna kadar inen sırt dekoltesiyle göz kamaştıran Sezen'in sütyen tercih etmemesi ve göğüs uçlarının belli olması bazı sosyal medya kullanıcılarının tepkisini çekti. Kırmızı halıda yabancı basında büyük ilgi gören Melis Sezen, onlarca kameraya peş peşe pozlar verdi.

DAHA ÖNCE KIYAFETİNDEN DOLAYI TEPKİ ÇEKMİŞTİ

Daha önce Altın Kelebek Ödül Töreni'ne katılan Melis Sezen, göğüs dekolteli kıyafet tercihi nedeniyle Eski MHP milletvekili Ahmet Çakar'ın tepkisini çekmiş ve günlerce basında yer almıştı. Sezen'e o dönem sevenlerinin yanı sıra sanat dünyasından da destek gelmişti.

İşte Melis Sezen'in Venedik Film Festivali tarzı...

Venedik Film Festivali'ne katılan Melis Sezen, dekoltesiyle kırmızı halıda fırtına esttirdi
Venedik Film Festivali'ne katılan Melis Sezen, dekoltesiyle kırmızı halıda fırtına esttirdi
Melis Sezen, Venedik Film Festivali'nde Dikkat Çeken Tercihiyle Gündemde
Melis Sezen, Venedik Film Festivali'nde Dikkat Çeken Tercihiyle Gündemde
Melis Sezen, Venedik Film Festivali'nde Dikkat Çeken Tercihiyle Gündemde
Melis Sezen, Venedik Film Festivali'nde Dikkat Çeken Tercihiyle Gündemde

Melis Sezen, Sinema, Magazin, Kültür Sanat, Son Dakika

Son Dakika Kültür Sanat Venedik Film Festivali'ne katılan Melis Sezen, dekoltesiyle kırmızı halıda ağızları açık bıralktı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Venedik Film Festivali'ne katılan Melis Sezen, dekoltesiyle kırmızı halıda ağızları açık bıralktı - Son Dakika
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