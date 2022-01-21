Üye Girişi
ŞANLIURFA - Yanlış otobüs "doğru" yere ulaştırdı - Son Dakika

ŞANLIURFA - Yanlış otobüs "doğru" yere ulaştırdı

21.01.2022 11:01

Şanlıurfa'da yaşayan 72 yaşındaki Fatma Beyazdaş, çocukluğunda gerçekleştiremediği okuma yazma öğrenme hayalini, yanlış bindiği otobüsle hayata geçirdi.

Şanlıurfa'da yaşayan 72 yaşındaki Fatma Beyazdaş, çocukluğunda gerçekleştiremediği okuma yazma öğrenme hayalini, yanlış bindiği otobüsle hayata geçirdi.

Hilvan ilçesinde yaşayan Fatma Beyazdaş, kızını ziyaret etmek için gittiği Şanlıurfa'da okuma yazma bilmediği için yanlış otobüse binip kaybolunca, okuma yazma öğrenmeye karar verdi.

Beyazdaş, yaklaşık 2 ay önce ilçeye döner dönmez Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Hilvan Kadın Destek Merkezi'ne başvurdu.

Yaşı 72 olmasına rağmen okuma yazma azmini kaybetmeyen Beyazdaş, yaklaşık 2 ayda okuma yazmayı çözdü.

Beyazdaş, AA muhabirine, eşini 22 yıl önce kaybettiğini ve 8 çocuğunu büyüttüğünü belirterek, şimdi tek başına evinde yaşamını sürdürdüğünü ifade etti.

Yaşının 72 olmasına rağmen kurs sayesinde kendisini daha genç hissettiğini anlatan Beyazdaş, şöyle konuştu:

"Bir gün kızımı görmek için Şanlıurfa'ya gittim. Okuma bilmediğim için birine kızımın evine giden otobüsün numarasını söyledim ama o beni yanlış bir otobüse bindirmiş. Otobüs beni farklı bir yere götürünce yanlış araca bindiğimi anladım. O gün bir karar verdim ve okuma yazmayı öğrenmek için kursa gitmeye başladım. İlk günler biraz zorlansam da çok şükür okuma yazmayı öğrendim. İnşallah artık yanlış otobüse binip kaybolmam. Benim gibi yaşlı herkese diyorum, okuma yazma kursuna gelsinler güzel şeyler öğrensinler. Beni görenler 'Bu yaşta ne işin var okuma yazmayla, otur evinde' diyor. Okuma yazmayı öğrendiğim için çok mutluyum. Okula gitmeyi, öğretmen olmayı istiyordum ama babam beni okula göndermedi, arkadaşlarım okula giderken ben ağlıyordum. O içimde bir yara olarak kalmıştı. Çok şükür bu kurs sayesinde kendimi 15 yaşında okula gidiyormuş gibi hissediyorum. Okul hevesimi zevkle alıyorum ve çok mutluyum."

"Azmini örnek alıyorum"

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Hilvan Kadın Destek Merkezi Müdürü Hacire Toprak ise merkezin 2020 yılı sonunda hizmete girdiğini ve ilk olarak okuma yazma kursu açtıklarını söyledi.

Okuma yazma kursuna gelen kadınların hepsinin ayrı bir hikayesi olduğunu, Fatma Beyazdaş'ın da bunlardan biri olduğunu aktaran Toprak, şunları kaydetti:

"Kadınlarımızın çoğu çocukluğunda okula gidemediklerinden dolayı içlerinde bir ukde olarak kaldığı için kursumuza geliyor. Fatma teyzemiz de 2 ay önce kursumuza başvurdu. Yanlış otobüse bindiği için kaybolmuş ve bir daha kaybolmak istemediği için kursa gelmeye karar vermiş. 'Yaşım 72 ama ben öğrenirim' dedi. Bizler de kendisine bu özgüveninden dolayı her türlü desteği vermeye hazır olduğumuzu söyledik. Fatma teyzemiz çok azimli ve bu sayede okuma yazmayı öğrendi. Kurs hocalarımızdan bile erken geliyor merkeze. Çocukların heyecanla okula başlarken yaşadığı sevgiyi görüyoruz teyzemizin gözlerinde. Fatma teyzemiz çok başarılı, bu azmini ben bile örnek olarak alıyorum. Çok hevesli olduğu için de çok çabuk öğrendi ve artık kaybolmuyor."

ŞANLIURFA - Yanlış otobüs doğru yere ulaştırdı
ŞANLIURFA - Yanlış otobüs doğru yere ulaştırdı
ŞANLIURFA - Yanlış otobüs doğru yere ulaştırdı

YORUMLAR
500

Büyükşehir Belediyesi, Şanlıurfa, Kültür Sanat, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Kültür Sanat ŞANLIURFA - Yanlış otobüs 'doğru' yere ulaştırdı - Son Dakika


Acun Ilıcalı'ya ilk destek Karagümrük'ten geldi! Acun Ilıcalı'ya ilk destek Karagümrük'ten geldi!         
18:20
Fuhuş yaptırılan masaj salonunda gizli kamerayı, ampule saklamışlar Fuhuş yaptırılan masaj salonunda gizli kamerayı, ampule saklamışlar         
18:06
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sezen Aksu'ya yüklendi: Uzanan dilleri koparmak görevimizdir Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sezen Aksu'ya yüklendi: Uzanan dilleri koparmak görevimizdir         
17:39
Hemşire Ömür Erez'i katleden Rahmi Uygun tutuklanma talebiyle nöbetçi hakimliğe sevk edildi Hemşire Ömür Erez'i katleden Rahmi Uygun tutuklanma talebiyle nöbetçi hakimliğe sevk edildi         
17:00
Böyle rezillik görülmedi! Çocuklarını zorla araçtan indirip erkek arkadaşıyla birlikte oldu Böyle rezillik görülmedi! Çocuklarını zorla araçtan indirip erkek arkadaşıyla birlikte oldu         
16:48
Son Dakika! Hastanelerdeki doluluk oranı Erdoğan'a soruldu: Anlatıldığı gibi bir durum yok Son Dakika! Hastanelerdeki doluluk oranı Erdoğan'a soruldu: Anlatıldığı gibi bir durum yok         
15:56
Galatasaray-Trabzonspor maçını yönetecek isim taraftarları öfkelendirdi! Galatasaray-Trabzonspor maçını yönetecek isim taraftarları öfkelendirdi!         
15:19
Edirne'de başlayan kar, İstanbul'un kapısına dayandı Edirne'de başlayan kar, İstanbul'un kapısına dayandı         
14:27
Genç öğretmen, karne günü 13. kattaki balkonundan düşüp hayatını kaybetti Genç öğretmen, karne günü 13. kattaki balkonundan düşüp hayatını kaybetti         
13:18
Oyuncu Sermiyan Midyat, gözaltına alındığı iddialarını yalanladı Oyuncu Sermiyan Midyat, gözaltına alındığı iddialarını yalanladı         
12:37
Türkiye ile ilgili korkutan rapor: Enflasyon yüzde 50'yi aşacak, faiz bin puan artacak Türkiye ile ilgili korkutan rapor: Enflasyon yüzde 50'yi aşacak, faiz bin puan artacak         
11:10
Son Dakika: Artan vakalar yarıyıl tatilini uzatacak mı? Milli Eğitim Bakanı Özer cavapladı Son Dakika: Artan vakalar yarıyıl tatilini uzatacak mı? Milli Eğitim Bakanı Özer cavapladı         
10:55
Herkes Hadise'nin yüzüğüne baktı ama asıl servet Dinçerler'de! Damadın saatinin değeri de 3 milyon TL Herkes Hadise'nin yüzüğüne baktı ama asıl servet Dinçerler'de! Damadın saatinin değeri de 3 milyon TL         
10:34
Patlayıcı yüklü aracın motosikletle çarpışması sonucu çok sayıda kişi hayatını kaybetti Patlayıcı yüklü aracın motosikletle çarpışması sonucu çok sayıda kişi hayatını kaybetti         
10:02
Beyin ameliyatı geçirmişti! İbrahim Tatlıses'in oğlu Ahmet Tatlıses, yaşadıklarını anlattı Beyin ameliyatı geçirmişti! İbrahim Tatlıses'in oğlu Ahmet Tatlıses, yaşadıklarını anlattı         
09:07
HDP'den tartışma yaratacak Semra Güzel savunması: İlişkileri terörden değil aşktan HDP'den tartışma yaratacak Semra Güzel savunması: İlişkileri terörden değil aşktan         
09:06

Son Dakika Haberleri
18:20 Acun Ilıcalı'ya ilk destek Karagümrük'ten geldi!
17:52 Eksi 16 derecede buz tutan şelale kartpostallık görüntüler oluşturdu
17:55 Terör örgütünün Afrin saldırısı sonrası karşı operasyonlar başlatıldı, 18 terörist etkisiz hale getirildi
17:53 Galatasaray'da radikal kararlar yolda! Stattaki toplantının detayları ortaya çıktı
17:43 İstanbul'da yağışlı havanın etkisiyle trafik yoğunluğu yüzde 80'e çıktı
17:42 İşten eve gidecekler dikkat! İstanbul'da kar etkisini artırdı, trafik durma noktasında
17:39 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sezen Aksu'ya yüklendi: Uzanan dilleri koparmak görevimizdir
17:35 Katledilen hemşire Ömür Erez'in kızının tabut başındaki hali kahretti
17:32 Uçakta olay yaratan iddia: Uyuyan kadın yolcunun göğsüne dokunurken yakalandı
17:28 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ukrayna-Rusya gerilimiyle ilgili açıklama: Barış için arabulucu olabiliriz
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.01.2022 18:30:08. #1.11#
SON DAKİKA: ŞANLIURFA - Yanlış otobüs "doğru" yere ulaştırdı - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement