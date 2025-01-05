Yaşar Çallı'nın Atatürk Portresi Eskişehir'de Sergileniyor - Son Dakika
Üye Girişi
Kültür Sanat

Yaşar Çallı'nın Atatürk Portresi Eskişehir'de Sergileniyor

Yaşar Çallı\'nın Atatürk Portresi Eskişehir\'de Sergileniyor

Yaşar Çallı imzalı Atatürk portresi, Anadolu Üniversitesi Müzesinde halka açıldı.

05.01.2025 20:46
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Çağdaş Türk resim sanatının öncülerinden Yaşar Çallı imzalı Atatürk portresi, Anadolu Üniversitesi Cumhuriyet Tarihi Müzesi'nde Eskişehir halkı ve ziyaretçilerle buluşuyor.

Rektörlükten yapılan yazılı açıklamaya göre, Anadolu Üniversitesi, Türkiye'nin sanat ve kültür mirasına katkı sunuyor.

Atatürk'ü şahsen tanıyan ve onun portrelerini defalarca resmeden ünlü ressam İbrahim Çallı'nın torunu Yaşar Çallı imzalı Atatürk portresi, Eskişehir'in turistik merkezlerinden biri olan Tarihi Odunpazarı Evleri Bölgesi'ndeki Anadolu Üniversitesi Cumhuriyet Tarihi Müzesi'nde yerini aldı.

Merhum iş insanı Sakıp Sabancı tarafından 1984 yılında Anadolu Üniversitesine armağan edilen ve daha önce Rektörlük ofisinde yer alan tablo, müzenin Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e ait koleksiyonunun yer aldığı bölümde sergilenmeye başlandı.

Açıklamada ifadelerine yer verilen Anadolu Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Resim Bölümü Başkanı ve Anadolu Üniversitesi Çağdaş Sanatlar Müzesi Müdürü Prof. Dr. Rıdvan Coşkun, Türkiye'nin tarihi mirasını temsil eden ve kamusal değeri bulunan sanat eserlerinin kapalı alanlardan ve arşivlerden çıkarılarak halk ve gençlerle buluşturulmasının, tarih bilinci, kültürel aktarım ve sanat eğitimi açısından büyük önem taşıdığını vurguladı.

Anadolu Üniversitesi olarak sergiledikleri yenilikçi müzecilik anlayışı doğrultusunda sanatı daha geniş kitlelerle buluşturmak ve erişilebilir kılmak amacıyla çalışmalar yaptıklarını belirten Coşkun, şunları kaydetti:

"İbrahim Çallı'nın torunu Yaşar Çallı imzalı Cumhuriyet'imizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün portresi, Çallı kuşağının sanatsal mirasını temsil eden, tarihsel değeri yüksek ve genç sanatçılar için ilham verici boyutlarıyla öne çıkan kıymetli bir eserdir. Gençlerimize ve genç sanatçılarımıza ilham kaynağı olacak bu eserin Cumhuriyet Tarihi Müzemizde sergilenmesi, sanatın ve kültürel tarihi mirasımızın toplumla buluşmasını destekleyen bir yaklaşımı ortaya koymaktadır. Bu yaklaşım, kentimizde kültürel mirasımızın kapalı alanlardan, az kişinin görüp erişebildiği ortamlardan çıkıp daha geniş kitlelere ücretsiz olarak ulaşmasını sağlamak açısından önemli bir örnek teşkil etmektedir."

Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün yaşamı ile Cumhuriyet tarihine ışık tutan ve ücretsiz olarak ziyaret edilebilen müze, söz konusu tabloyu yakından görmek ve yakın tarihe dair bilgi, belge ve görselleri incelemek isteyen ziyaretçilerini bekliyor.

Kaynak: AA

Anadolu Üniversitesi, Yaşar Çallı, Son Dakika

Son Dakika Kültür Sanat Yaşar Çallı'nın Atatürk Portresi Eskişehir'de Sergileniyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

21:00 Fenerbahçe, Hatayspor’u Kadıköy’de 2-1 mağlup etti Fenerbahçe, Hatayspor'u Kadıköy'de 2-1 mağlup etti
19:43 “Hayalim sevişirken ölmek“ diyen Gerede’nin tepkilere yanıtı da olay "Hayalim sevişirken ölmek" diyen Gerede'nin tepkilere yanıtı da olay
19:06 Ferdi Tayfur’un ardında bıraktığı serveti ortaya çıktı Ferdi Tayfur'un ardında bıraktığı serveti ortaya çıktı
17:03 Sahneye çıkıp Erdoğan’ın yanına geldi, sonrasında yaşananlar bomba Sahneye çıkıp Erdoğan'ın yanına geldi, sonrasında yaşananlar bomba
14:09 DEM Partili Hatimoğulları açık açık tehdit etti: İmralı kapıları açılmazsa her yer Gazze olacak DEM Partili Hatimoğulları açık açık tehdit etti: İmralı kapıları açılmazsa her yer Gazze olacak
14:31 Timsah kendisinden iki kat büyük piton yılanını öldürdü Timsah kendisinden iki kat büyük piton yılanını öldürdü
14:29 Miguel Crespo, Galatasaray maçında yok Miguel Crespo, Galatasaray maçında yok
14:10 Fenerbahçe iddiaları da vardı Acun Ilıcalı’nın prensi hakkında bomba gelişme Fenerbahçe iddiaları da vardı! Acun Ilıcalı'nın prensi hakkında bomba gelişme
14:07 Boğuldu sanılan 3.5 yaşındaki çocuğun katili annesi çıktı İfadesi tüyler ürpertti Boğuldu sanılan 3.5 yaşındaki çocuğun katili annesi çıktı! İfadesi tüyler ürpertti
13:54 Ferdi Tayfur’un gözlerden uzak büyüttüğü oğlu cenaze töreninde Ferdi Tayfur'un gözlerden uzak büyüttüğü oğlu cenaze töreninde
13:54 Yeni doğan bebeklerin kemiklerini kırdığı iddia edilen hemşire tutuklandı Yeni doğan bebeklerin kemiklerini kırdığı iddia edilen hemşire tutuklandı
13:38 İmamın uyarısı işe yaramadı Ferdi Tayfur’un cenaze töreninde istenmeyen görüntüler İmamın uyarısı işe yaramadı! Ferdi Tayfur'un cenaze töreninde istenmeyen görüntüler
13:37 Kadın sunucudan tacizci takipçilerine komik ders Kadın sunucudan tacizci takipçilerine komik ders
13:23 MHK’den tüm ülkenin konuştuğu hakeme aylar sonra görev: İşte yöneteceği maç MHK'den tüm ülkenin konuştuğu hakeme aylar sonra görev: İşte yöneteceği maç
13:03 Osimhen’in yeni takımını duyurdular Osimhen'in yeni takımını duyurdular
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.01.2025 21:40:26. #1.12#
SON DAKİKA: Yaşar Çallı'nın Atatürk Portresi Eskişehir'de Sergileniyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.