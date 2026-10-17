Yaşar Kemal, doğduğu Gökçedam köyünde 40'tan fazla STK'nın desteğiyle anıldı - Son Dakika
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Yaşar Kemal, doğduğu Gökçedam köyünde 40'tan fazla STK'nın desteğiyle anıldı

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Yaşar Kemal, doğduğu Gökçedam köyünde 40\'tan fazla STK\'nın desteğiyle anıldı
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28 Şubat 2015'te vefat eden Yaşar Kemal, doğduğu Osmaniye'nin Gökçedam köyünde düzenlenen kültür ve sanat günleri kapsamında anıldı. Sergi, konser ve belgesel gösteriminin yer aldığı etkinliklere 40'tan fazla sivil toplum kuruluşu destek verdi.

Merhum yazar Yaşar Kemal'in doğduğu Osmaniye'deki köyde anma etkinlikleri düzenlendi.

Solunum yetmezliği şikayetiyle tedavi gördüğü hastanede 28 Şubat 2015'te vefat eden Yaşar Kemal'in sinema ve edebiyattaki izlerinin yaşatılması amacıyla organize edilen "Çukurova Uluslararası Yaşar Kemal Kültür ve Sanat Günleri" kapsamında etkinlik yapıldı.

Türk edebiyatının usta kaleminin doğduğu Gökçedam (Hemite) köyündeki Yaşar Kemal Kültür Evi ve Parkı çevresinde düzenlenen etkinlikte, resim, el sanatları ve karikatür sergileri açıldı.

Programda konser verildi, halk oyunları ekipleri gösteri sundu, Yaşar Kemal'e ilişkin belgesel gösterildi.

Etkinlik alanını ziyaret edenler, sergilenen eserleri inceledi.

Festivalin komite üyesi Muzaffer Yüksel Kaya, AA muhabirine, ünlü yazarı doğduğu topraklarda andıklarını söyledi.

Etkinliklere 40'tan fazla sivil toplum kuruluşunun destek verdiğini dile getiren Kaya, "Kamu kuruluşlarının da büyük desteğini aldık. Bu demektir ki Yaşar Kemal, tüm kamunun ve burada yaşayan insanların sevdiği bir kişi." dedi.

Kaynak: AA
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