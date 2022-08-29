Yaylı orkestra ilk kez Pamukçu Bengisini çaldı - Son Dakika
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Yaylı orkestra ilk kez Pamukçu Bengisini çaldı

29.08.2022 19:43
Yaylı orkestra ilk kez Pamukçu Bengisini çaldı

Yaylı orkestra ilk kez Pamukçu Bengisini çaldıBALIKESİR Dünyaca ünlü sanatçılar, Büyükşehir Belediyesi'nin ev sahipliğinde, Cihat Aşkın ve Küçük Arkadaşları Uluslararası Yaz Akademisi dahilinde 5 ilçede 14 konser verdi.

Yaylı orkestra ilk kez Pamukçu Bengisini çaldı

BALIKESİR Dünyaca ünlü sanatçılar, Büyükşehir Belediyesi'nin ev sahipliğinde, Cihat Aşkın ve Küçük Arkadaşları Uluslararası Yaz Akademisi dahilinde 5 ilçede 14 konser verdi. Final konserinde ise bir ilk yaşandı ve Balıkesir'in yöresel oyunlarından biri olan "Pamukçu Bengi Zeybeği" yaylı orkestra için ilk kez düzenlenip seslendirildi.

Büyükşehir Belediyesi'nin destekleriyle bu yıl Balıkesir'de gerçekleştirilen Cihat Aşkın ve Küçük Arkadaşları Uluslararası Yaz Akademisi, geçtiğimiz gün düzenlenen final konseriyle sona erdi. Dünyaca ünlü keman virtüözü Cihat Aşkın'ın, Cihat Aşkın ve Küçük Arkadaşları 2022 Uluslararası Yaz Akademisi; Büyükşehir Belediyesi'nin destekleriyle bu yıl Ayvalık'ta yapıldı. Akademi dahilinde 21 Ağustos ve 27 Ağustos günlerinde her akşam farklı bir noktada dünyaca ünlü sanatçılar solo, oda müziği ve orkestra müziği konserleri gerçekleştirdi.

100 sanatçı 14 konser

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi'nin destekleriyle Büyük Taarruz'un 100. yılında 100 sanatçı; Cihat Aşkın ve Küçük Arkadaşları projesi dahilinde Ayvalık, Gömeç, Edremit, Burhaniye ve Balıkesir merkezde, yüzlerce müzikseveri bir araya getiren 14 konser verdi. Dünyaca ünlü 16 sanatçı ve 84 genç müzisyenden oluşan orkestra, Avlu Kültür ve Kongre Merkezi'nde düzenlenen final konseriyle Balıkesirli müzikseverlere unutulmaz bir akşam yaşattı.

Final konserinde bir ilk

"Sibelius Andante Festivo", "Vivaldi İki Keman Konçertosu" "Gerswin Summertime" gibi önemli eserlerin seslendirildiği final konserinde bir ilke de imza attı. Balıkesir'in yöresel oyunlarından birisi olan "Pamukçu Bengi Zeybeği" de yaylı orkestra için ilk kez düzenlenip seslendirildi. Final konseri CAKA hocalarının da katılımıyla çalınan Ziraat Marşı ile son buldu.

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Kaynak: İHA

Balıkesir, Kültür Sanat, Son Dakika

Son Dakika Kültür Sanat Yaylı orkestra ilk kez Pamukçu Bengisini çaldı - Son Dakika

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