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Kültür Sanat

Yeni Mozaik Alanlar Keşfedildi

Yeni Mozaik Alanlar Keşfedildi
09.07.2025 18:38
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Kayseri İncesu'da Roma Dönemi'ne ait yeni mozaik zeminler keşfedildi, çalışmalar devam ediyor.

KAYSERİ'nin İncesu ilçesinde 4 yıl önce başlayan 600 metrekarelik mozaik zeminin bulunduğu Roma Dönemi'ne ait yapıdaki kazı çalışmalarında, yeni mozaik alanlara rastlandı. Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Sanat Tarihi Bölümü Dr. Öğretim Üyesi Can Erpek, "Bu yılki çalışmalarımız sırasında yeni mozaik zeminle karşılaştık. Fakat bunların üzerini henüz açmadık. Restoratörlerimiz de çalışmaya dahil olduktan sonra mozaikleri ortaya çıkaracağız" dedi.

İncesu ilçesi Örenşehir Mahallesi'nde, İç Anadolu'nun en büyük mozaik yapısına ulaşılan arkeolojik kazı çalışmalarında 4'üncü yıla ulaşıldı. 3 dönümlük arazide yapılan kazı çalışmalarındaki Roma Dönemi'ne ait yapıda 2021 yılından itibaren 600 metrekareyi aşkın mozaik alan bulundu. Bu yıl 16 Haziran'da kazı çalışmaları yeniden başladı. Çalışmalarda, toprağın altında yeni mozaik alanlara rastlandı. Konuyla ilgili açıklama yapan Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Sanat Tarihi Bölümü Dr. Öğretim Üyesi Can Erpek, "2021 yılından itibaren devam ettiğimiz çalışmaları, 2025 yılı Haziran ayı itibarıyla 2 uzman arkadaşımız ve 10 işçimizle başladık. Bu yılki çalışmalarımızı da ekim, kasım aylarına kadar bütçemizin elverdiği sürece devam ettirmeyi planlıyoruz. İnşa evresiyle 3'üncü, 4'üncü yüzyıla tarihlendirilen bir villadan bahsediyoruz" diye konuştu.

'3 DÖNÜMLÜK ALAN İÇİNDE 600 METREKARELİK MOZAİK ZEMİNLE KARŞILAŞTIK'

Şu ana kadar 3 dönümlük alanın kazı çalışmalarını gerçekleştirdiklerini söyleyen Erpek, "3 dönümlük alan içinde 600 metrekarelik mozaik zeminle karşılaştık. Bu mozaik zeminlere baktığımızda, genel olarak geometrik motiflerden oluştuğunu görüyoruz. Ayrıca 4 tane de yazıtımız var. Bu yazıtlardan 1 tanesi Latince, 3 tanesi de Yunanca. Bu yazıtların 2 tanesinde 'Hyacinthos' isminin geçtiğini görüyoruz. 'Hyacinthos' yapıyı inşa ettiren kişi ve yazıtta 'Komes' ünvanı geçiyor. Bu ünvan nedeniyle bizim değerlendirmemiz bölgedeki önemli imparatorluk idarecilerinden biri olduğu yönünde değerlendirmeye sahibiz" ifadelerini kullandı.

'ÇALIŞMALARIMIZ SIRASINDA YENİ MOZAİK ZEMİNLE KARŞILAŞTIK'

Bu yılki amaçlarını aktaran Dr. Öğretim Üyesi Can Erpek, "Bu yılki amacımız yapının doğu bölümünü açığa çıkarmak. Haziran ayından itibaren kazdığımız alanlarda yeni mozaik zeminlerle de karşılaştık ve bu mozaik zeminlerin açılma süreci önümüzdeki dönemde yoğun şekilde devam edecek. Şu ana kadar da 600 metrekarelik alanda yeni açılacak alanlarla bu da artacak. 2025 yılı itibarıyla amacımız şu ana kadar açığa çıkartılmış olan 3 dönümlük alanın dışında yapının doğusunda devam eden mekanları belki ikinci bir avlunun olması söz konusu. Buna ait bölümleri varsa revakları (kapalı mekanlara verilen isim) ortaya çıkarmayı planlıyoruz. Bunların zemininde mozaik kalıntılarıyla karşılaştık. Fakat bunların üzerini henüz açmadık. Restoratörlerimiz de çalışmaya dahil olduktan sonra mozaikleri ortaya çıkaracağız. Bu yılki çalışmalarımız sırasında yeni mozaik zeminle karşılaştık. Çalışmanın ilerleyen günlerinde bu mozaik zeminleri de ortaya çıkaracağız" dedi.

'2026 YILINDA ZİYARETE AÇILMASINI HEDEFLİYORUZ'

Kayseri Arkeoloji Müzesi Müdürü Gökhan Yıldız ise "Orta Anadolu'da şu ana kadar kazısı yapılmış en önemli villa rustika yapısı olan bu devasa bir kompleks halindeki yapımızın, kalan mekanlarını bir an önce kazısını tamamlamak ve burada bir ören yeri kazandırılması ile birlikte 2026 yılında yapılacak çalışmalarla ziyarete açılmasını sağlamayı hedefliyoruz. Bu yılki çalışmalarımızda da tespitini yaptığımız ve tespit edilmesini umduğumuz alanlarımız var. 32 tane mekanı, şu ana kadar kazmış bulunmaktayız" diye konuştu.

Kaynak: DHA

Yerel Haberler, Kültür Sanat, Kayseri, İncesu, Eğitim, Sanat, Roma, Son Dakika

Son Dakika Kültür Sanat Yeni Mozaik Alanlar Keşfedildi - Son Dakika

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