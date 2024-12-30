Yeni Yılda Tango Rüzgarı - Son Dakika
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Kültür Sanat

Yeni Yılda Tango Rüzgarı

ADSO, 3 Ocak'ta Altera Ensemble ile Piazzolla eserlerini seslendirecek konser düzenliyor.

30.12.2024 13:16
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Antalya Devlet Senfoni Orkestrası (ADSO), yeni yılın ilk konserinde "Altera Ensemble" isimli müzik topluluğu eşliğinde sanatseverlerle buluşacak.

ADSO'dan yapılan açıklamaya göre, konser programı 3 Ocak saat 20.30'da Atatürk Kültür Merkezi (AKM) Aspendos Salonu'nda gerçekleştirilecek.

Orkestra Şefi ve Besteci Tolga Taviş'in yöneteceği konserde, Rüstem Mustafa, Reşat Güner, Zibelhan Dağdelen, Suzan Şenol Sayın, Ege Tokatlı, Yavuz Akalın, Simge Keskin ve Bora Çamoğlu'nun oluşturduğu "Altera Ensemble" ADSO eşliğinde sahne alacak.

Konserde, sanatçılar Arjantinli tango bestecisi Astor Piazzolla'nın eserlerini seslendirecek.

Konserin biletleri AKM gişesi ve "biletinial.com"dan temin edilebilecek.

Kaynak: AA

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