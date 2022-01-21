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Yenilenen Bodrum Kalesi'ni 165 bin kişi ziyaret etti - Son Dakika

Yenilenen Bodrum Kalesi'ni 165 bin kişi ziyaret etti

21.01.2022 11:04
Yenilenen Bodrum Kalesi'ni 165 bin kişi ziyaret etti

Bodrum'da Kültür ve Turizm Bakanlığınca gerçekleştirilen restorasyon çalışmasıyla yenilenen Bodrum Kalesi'ni geçtiğimiz yıl yaklaşık 165 bin kişi ziyaret etti.

Bodrum'da Kültür ve Turizm Bakanlığınca gerçekleştirilen restorasyon çalışmasıyla yenilenen Bodrum Kalesi'ni geçtiğimiz yıl yaklaşık 165 bin kişi ziyaret etti.

Deniz, kum ve güneşin yanı sıra kültür turizmiyle de ön plana çıkan ilçedeki Bodrum Kalesi, salgın sürecine rağmen en çok ziyaret edilen alanların başında geliyor.

Restorasyon çalışmaları da tamamlanan müzede, İngiliz, İtalyan, Alman, Fransız ve İspanyol kuleleri ile Uluburun, Gelidonya, Bozburun, Yassıada, Serçe Limanı sualtı batıkları ve Karyalı Prenses Sergi Salonları yer alıyor.

Bodrum Kalesi Sualtı Arkeoloji Müzesi Müdürü Hüseyin Toprak, AA muhabirine, kalenin ilçenin simgesi olduğunu söyledi.

Kalede 2017'de başlayan restorasyon çalışmalarının 2021'de tamamlandığına dikkati çeken Toprak, yeni açılan salonlarla ciddi anlamda ziyaretçiye ulaştıklarını kaydetti.

Bodrum'a gelen yabancı turist potansiyeline de vurgu yapan Toprak, kaleye Avrupa başta olmak üzere, Rusya, Ukrayna, Arap ülkelerinden ve Hindistan'dan gelen misafirlerin de yoğunlukta olduğunu belirtti.

Bodrum Kalesi Kuzey Hendeğindeki etkinliklere de değinen Toprak, "Geçen yıl 40'tan fazla etkinlik gerçekleştirdik. Bu etkinliklerin çoğunluğunu bakanlığımızın organizasyonları oluşturdu. Özellikle opera, bale ve devlet tiyatrolarımızın etkinlikleri oldu. Bodrum Belediyesinin de konserleri gerçekleştirildi. Bu tür etkinliklere vatandaşlarımız oldukça ilgi gösterdi. Bu yılda devam edeceğiz. Yaz aylarında gece de açılan kalemiz bu anlamda da ilgi görüyor." ifadelerini kullandı.

" Bill Gates'te Bodrum Kalesini ziyaret etti"

Bodrum'a her gelen turistin kaleyi mutlaka ziyaret etmek istediğini aktaran Toprak, sözlerini şöyle tamamladı:

"Bodrum Kalesi'ne gösterilen ilgiden çok memnunuz. Kovid-19 nedeniyle 2020'de yıllık 70 binlerde olan ziyaretçi sayımız geçtiğimiz yıl katlanarak 165 bin civarına yükseldi. Ziyaretçilerimizin yaklaşık 50 bini yabancı turistlerden oluşuyor. Bu yıl bu sayının katlanarak artacağını tahmin ediyoruz. Geçtiğimiz yıl ünlü iş insanı Bill Gates de Bodrum Kalesi'ni ziyaret etmişti. Su altından çıkan eserlerin sergilendiği salonlar da çok ilgi gördü. Kalemizden özellikle de Uluburun Batığındaki eserlerden çok etkilendi. Kalemizin üst düzey turist potansiyeli çok yüksek."

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Restorasyon, İtalyan, Turizm, Bodrum, Kültür Sanat, Son Dakika

Kaynak: AA

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SON DAKİKA: Yenilenen Bodrum Kalesi'ni 165 bin kişi ziyaret etti - Son Dakika
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