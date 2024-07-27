Yozgat'ta Uluslararası Sürmeli Şenlikleri Başladı - Son Dakika
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Kültür Sanat

Yozgat'ta Uluslararası Sürmeli Şenlikleri Başladı

Yozgat'ta düzenlenen 23. Uluslararası Sürmeli Şenlikleri başladı. Şenliğin açılışı, Otogar önünde yapılan yürüyüş ve Cumhuriyet Meydanı'ndaki konserle gerçekleştirildi. Yozgat Belediye Başkanı Kazım Arslan, şehrin sosyal hayatına katkı sunmayı hedeflediklerini ve 4 gün boyunca birçok değerli sanatçıyı ağırlayacaklarını belirtti. Ayrıca, Yozgat'ın kültür ve sanat şehri olması için çalışmalar yaptıklarını ve bu faaliyetlerin diğer işlerini engellemediğini ifade etti. Konserin ardından Ankara Kent Orkestrası ve sanatçı Elmas İler sahne aldı, etkinlikte havai fişek gösterisi de yapıldı.

27.07.2024 00:17
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Yozgat'ta bu yıl 23'üncüsü düzenlenen "Uluslararası Sürmeli Şenlikleri" başladı.

Şenliğin açılışı dolayısıyla Otogar önünde bir araya gelen katılımcılar, Cumhuriyet Meydanı'na kadar yürüdü. Burada Yozgat Belediyesi Mehteran Takımı konser verdi.

Konserin ardından konuşan Yozgat Belediye Başkanı Kazım Arslan, kentin sosyal hayatına bir nebze de olsun katkı sunmak istediklerini belirterek, 4 gün boyunca çok değerli sanatçıları ağırlayacaklarını söyledi.

Mehteran takımını yeniden kurduklarını, Yozgat'ın kent orkestrasını, Türk halkı müziği, Türk sanat müziği topluluklarını faaliyete geçireceklerini belirten Arslan, "Yozgat bir kültür ve sanat şehri olacak. İnsanlarımız kültürle, sanatla buluşmaya devam edecek. Bu faaliyetler bizim başka işlerimizi yapmamıza engel değil." dedi.

Konuşmanın ardından Ankara Kent Orkestrası ve sanatçı Elmas İler konser verdi.

Etkinlikte havai fişek gösterisi de yapıldı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Kültür Sanat Yozgat'ta Uluslararası Sürmeli Şenlikleri Başladı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Yozgat'ta Uluslararası Sürmeli Şenlikleri Başladı - Son Dakika
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