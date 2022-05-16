ZBEÜ'deki 26. Uluslararası Bilim ve Gençlik Haftası coşkuyla başladı - Son Dakika
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ZBEÜ'deki 26. Uluslararası Bilim ve Gençlik Haftası coşkuyla başladı

16.05.2022 17:10

- ZBEÜ'deki 26. Uluslararası Bilim ve Gençlik Haftası coşkuyla başladı Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi'nin bu yıl düzenleyeceği Uluslararası Bilim ve Gençlik Haftası Bahar Şenlikleri coşkuyla başladı.

- ZBEÜ'deki 26. Uluslararası Bilim ve Gençlik Haftası coşkuyla başladı

ZONGULDAK - Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi'nin bu yıl düzenleyeceği Uluslararası Bilim ve Gençlik Haftası Bahar Şenlikleri coşkuyla başladı.

Şenlikler ZBEÜ Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Hakan Kutoğlu ve Hakan Bakkal'ın yanı sıra daire başkaları, akademisyenler, idari personel, öğrenciler ve bando takımının İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi önünden Spor Salonu önüne kortej yürüyüşüyle başladı. Rektör Prof. Dr. İsmail Hakkı Özölçer ve beraberindekilerin açılış kurdelesini kesmesinin ardından standların açılışları gerçekleştirildi.

Öğrencilerin açtıkları stantlarda kendi bölümlerini, kulüplerini tanıtma ve ürettikleri eşyaları sergileme imkanı da bulunduğu şenlik, halk oyunları gösterileri, yöresel yemek ve dans gösterileri, konserler, sinema gösterileri, tiyatrolar, sanat sokağı etkinlikleri ile devam edecek. Uluslararası öğrencilerin geleneksel kıyafetlerini tanıtmasının ardından Rektör İsmail Hakkı Özölçer ve beraberindekiler halk dansları gösterilerini izledi. Kilimli Anadolu Atatürk Lisesi Bando Ekibi şenliklerde gösteri yaptı.

Şenliklerin açılışında gazetecilere açıklamalarda bulunan ZBEÜ Rektörü Prof. Dr. İsmail Hakkı Özölçer, "Bu sene 8. düzenlediğimiz Ar-Ge İnovasyon Proje Pazarı ve bahar şenliklerinin açılışını yaptık. Üniversitemiz için bilim için elimizden gelen tüm gayreti gösteriyoruz. Proje pazarımız seneye inşallah daha da büyüyecek. Bahar şenliğimizi de daha büyütmeyi tasarlıyoruz. Daha büyük, eğlenceli, katılımlı bir şenlik düzenlemeyi düşünüyoruz. İnşallah daha iyi olacak. Pandemiden dolayı öğrencilerimiz çok sıkılmıştı. İçlerine kapanmıştı. Adapte olmakta zorluk çekiyorlardı. Onlar için en iyi şekilde bir festival düzenlemeyi istedik. İnşallah faydalı oluruz" şeklinde konuştu.

Bahar şenliklerine katılan öğrenciler de gösterileri izleyerek standları gezdi.

ZBEÜ'deki 26. Uluslararası Bilim ve Gençlik Haftası coşkuyla başladı
ZBEÜ'deki 26. Uluslararası Bilim ve Gençlik Haftası coşkuyla başladı
ZBEÜ'deki 26. Uluslararası Bilim ve Gençlik Haftası coşkuyla başladı
ZBEÜ'deki 26. Uluslararası Bilim ve Gençlik Haftası coşkuyla başladı

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Zonguldak'ta 26. Uluslararası Bilim ve Gençlik Haftası başladı Zonguldak'ta 26. Uluslararası Bilim ve Gençlik Haftası başladı '26. Uluslararası Bilim ve Gençlik Haftası Bahar Şenliği' Spor Turnuvalarında Kupalar Sahiplerini Buldu '26. Uluslararası Bilim ve Gençlik Haftası Bahar Şenliği' Spor Turnuvalarında Kupalar Sahiplerini Buldu

Bülent Ecevit Üniversitesi, Bahar Şenlikleri, Gençlik Haftası, Zonguldak, Kültür Sanat, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Kültür Sanat ZBEÜ'deki 26. Uluslararası Bilim ve Gençlik Haftası coşkuyla başladı - Son Dakika


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