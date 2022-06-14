Beypazarı İlçe Stadyumu'nu dolduran 30 bin hayranı Yaşar'ın şarkılarına hep bir ağızdan eşlik etti.
Başarılı sanatçı, sahne performansı ve repertuarı ile yine unutulmaz bir müzik akşamına imza attı.
Kaynak: Snob Magazin
Beypazarı, Hisarcık, Magazin, Son Dakika
Son Dakika › Magazin › 0 Bin Kişilik Koro - Son Dakika
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