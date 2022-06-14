0 Bin Kişilik Koro - Son Dakika
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0 Bin Kişilik Koro

14.06.2022 21:20
0 Bin Kişilik Koro

Türk müziğinin güçlü sesi Ebru Yaşar, Ankara Beypazarı Festivali'nde sevenleriyle buluştu.

Beypazarı İlçe Stadyumu'nu dolduran 30 bin hayranı Yaşar'ın şarkılarına hep bir ağızdan eşlik etti.

Başarılı sanatçı, sahne performansı ve repertuarı ile yine unutulmaz bir müzik akşamına imza attı.

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Beypazarı Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü personeline ilk yardım eğitimi Beypazarı Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü personeline ilk yardım eğitimi
Kaynak: Snob Magazin

Beypazarı, Hisarcık, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin 0 Bin Kişilik Koro - Son Dakika

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