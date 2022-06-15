0 Yıl Sonra Otobüse Bindi

Oyuncu Esra Sönmezer, önceki gün Nişantaşı'nda görüntülendi. Yeni film projesi için yapımcılar ile toplantı yaptığını söyleyen Esra Sönmezer, kısa bir tatilin ardından çalışmaya başlayacağını ifade etti.

"OTOBÜSÜ TAKSİDEN DAHA ÇOK SEVİYORUM"

Geçtiğimiz günlerde halk otobüsüne binen Sönmezer, o anları sosyal medya hesabından paylaşmıştı. Güzel oyuncu, o görüntülerin hatırlatılması üzerine arkadaşının ısrarıyla 20 yıl aradan sonra halk otobüsüne bindiğini belirterek şöyle konuştu:

"Şimdiye kadar ya kendi aracımı ya da set aracını kullandığım için halk otobüsüne gerek duymadım. Otobüsü taksiden daha çok seviyorum. Çünkü taksiye bir dünya para veriyorsunuz hem hızlı kullanıyorlar hem de sizi dinlemiyorlar. Trafik saatlerinden bazı taksiler sizi almıyor. Kısa mesafe ise zaten direk indiriyorlar!"

Esra Sönmezer, otobüse arkadaşının İstanbul kartını kullanarak bindiğini ve kendisine kart alacağını söyledi.

ESRA SÖNMEZER KİMDİR?

23 Şubat 1982 tarihinde İstanbul'da doğdu. Esra Sönmezer aslen Arnavut'tur. 8 yaşından itibaren 4 yıl boyunca bale eğitimi adı ve önemli resitallerde okulunu temsil etti. 2002 yılında katıldığı Türkiye Güzellik Yarışması'nda birinci seçildi.

Aynı yıl, Türkiye'de gerçekleşen Dünya Güzellik Yarışması'nda Türkiye'yi temsil etti ve dünya dördüncüsü oldu. Fakat yarışmada haksızlığa uğradığını düşündüğü için tacını yere atarak protesto etti.

Esra Sönmezer, 2002 yılı sonlarında annesinin vefatı dolayısıyla, işlerine 5 yıl boyunca ara verdi. 2004-2007 yılları arasında Erdem Siyavuşgil'den şan, solfej ve musiki dersleri aldı. Eski ve tamamen unutulmuş eserlerin yer aldığı şarkılardan oluşan 'İlk Göz Ağrısı' adlı nostalji albümünü çıkarttı. 2007 yılında 'Müjdat Gezen Oyunculuk ve Tiyatro Okulu'na girerek tiyatro, müzik, dans, diksiyon ve sinema dersleri aldı. Savaş Dinçel Sahnesi'nde, Müjdat Gezen ile birlikte 'Jüri' adlı kabarede, 'Gözlerimi Kaparım Vazifemi Yaparım', 'Savaşma Seviş' ve Oda Tiyatrosu ekibiyle 'Meyhane'de Tiyatro' adlı oyunlarda oynadı.

2008-2010 yılları arasında TRT 2 ekranlarında 'Hayatımız Sigortalı' adlı ekonomi programını hazırlayıp sundu. TRT'nin ardından birçok televizyon programında sunuculuk yaptı. CINE5 ekranlarında 'Doğal Yaşam' isimli sağlık programını sundu.

Ayrıca aynı kanalda 'Esra'nın Yemek Günlüğü' programıyla gündüz kuşağında boy gösterdi. 2020-2021 yıllarında Milyon TV'de 'Pembe Pijama' adlı sohbet-eğlence programı hazırlayıp sundu.