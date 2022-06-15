0 Yıl Sonra Otobüse Bindi - Son Dakika
Üye Girişi

0 Yıl Sonra Otobüse Bindi

15.06.2022 01:20
0 Yıl Sonra Otobüse Bindi

Ünlü oyuncu ve sunucu Esra Sönmezer, 20 yıl sonra halk otobüsüne bindi. İşte Sönmezer'in ilk açıklaması...

Oyuncu Esra Sönmezer, önceki gün Nişantaşı'nda görüntülendi. Yeni film projesi için yapımcılar ile toplantı yaptığını söyleyen Esra Sönmezer, kısa bir tatilin ardından çalışmaya başlayacağını ifade etti.

0 Yıl Sonra Otobüse Bindi

"OTOBÜSÜ TAKSİDEN DAHA ÇOK SEVİYORUM"

Geçtiğimiz günlerde halk otobüsüne binen Sönmezer, o anları sosyal medya hesabından paylaşmıştı. Güzel oyuncu, o görüntülerin hatırlatılması üzerine arkadaşının ısrarıyla 20 yıl aradan sonra halk otobüsüne bindiğini belirterek şöyle konuştu:

"Şimdiye kadar ya kendi aracımı ya da set aracını kullandığım için halk otobüsüne gerek duymadım. Otobüsü taksiden daha çok seviyorum. Çünkü taksiye bir dünya para veriyorsunuz hem hızlı kullanıyorlar hem de sizi dinlemiyorlar. Trafik saatlerinden bazı taksiler sizi almıyor. Kısa mesafe ise zaten direk indiriyorlar!"

Esra Sönmezer, otobüse arkadaşının İstanbul kartını kullanarak bindiğini ve kendisine kart alacağını söyledi.

ESRA SÖNMEZER KİMDİR?

23 Şubat 1982 tarihinde İstanbul'da doğdu. Esra Sönmezer aslen Arnavut'tur. 8 yaşından itibaren 4 yıl boyunca bale eğitimi adı ve önemli resitallerde okulunu temsil etti. 2002 yılında katıldığı Türkiye Güzellik Yarışması'nda birinci seçildi.

Aynı yıl, Türkiye'de gerçekleşen Dünya Güzellik Yarışması'nda Türkiye'yi temsil etti ve dünya dördüncüsü oldu. Fakat yarışmada haksızlığa uğradığını düşündüğü için tacını yere atarak protesto etti.

Esra Sönmezer, 2002 yılı sonlarında annesinin vefatı dolayısıyla, işlerine 5 yıl boyunca ara verdi. 2004-2007 yılları arasında Erdem Siyavuşgil'den şan, solfej ve musiki dersleri aldı. Eski ve tamamen unutulmuş eserlerin yer aldığı şarkılardan oluşan 'İlk Göz Ağrısı' adlı nostalji albümünü çıkarttı. 2007 yılında 'Müjdat Gezen Oyunculuk ve Tiyatro Okulu'na girerek tiyatro, müzik, dans, diksiyon ve sinema dersleri aldı. Savaş Dinçel Sahnesi'nde, Müjdat Gezen ile birlikte 'Jüri' adlı kabarede, 'Gözlerimi Kaparım Vazifemi Yaparım', 'Savaşma Seviş' ve Oda Tiyatrosu ekibiyle 'Meyhane'de Tiyatro' adlı oyunlarda oynadı.

2008-2010 yılları arasında TRT 2 ekranlarında 'Hayatımız Sigortalı' adlı ekonomi programını hazırlayıp sundu. TRT'nin ardından birçok televizyon programında sunuculuk yaptı. CINE5 ekranlarında 'Doğal Yaşam' isimli sağlık programını sundu.

Ayrıca aynı kanalda 'Esra'nın Yemek Günlüğü' programıyla gündüz kuşağında boy gösterdi. 2020-2021 yıllarında Milyon TV'de 'Pembe Pijama' adlı sohbet-eğlence programı hazırlayıp sundu.

0 Yıl Sonra Otobüse Bindi
0 Yıl Sonra Otobüse Bindi

YORUMLAR
500
NATO: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dile getirdiği endişeleri ciddiye almak zorundayız NATO: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dile getirdiği endişeleri ciddiye almak zorundayız Türkiye Uluslar Ligi'nde Litvanya'yı 2-0 yendi Türkiye Uluslar Ligi'nde Litvanya'yı 2-0 yendi
Kaynak: Snob Magazin

Esra Sönmezer, Nişantaşı, Türkiye, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin 0 Yıl Sonra Otobüse Bindi - Son Dakika

Bu haber Snob Magazin tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Snob Magazin tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Snob Magazin kurumudur.

Son Dakika
00:48 Araç sahipleri dikkat! Benzinin litresi 95 kuruş düştü
00:26 Almanya, sahasında İtalya'yı 5-2 mağlup etti
00:25 Kosta Rika, Yeni Zelanda'yı 1-0 yendi! Katar biletini alan son takım oldu
00:02 Muğla'nın Ortaca Belediye Başkanı Alim Uzundemir, yolculuk ettiği esnada kalp krizi geçirdi
00:00 Macaristan, deplasmanda İngiltere'yi 4-0 mağlup etti
23:42 A Milli Takım, Litvanya'yı 2-0 mağlup etti
23:22 Romain Saiss, İstanbul'a geldi! Sağlık kontrolünden sonra Beşiktaş forması giyecek
23:19 Uzman Çavuş Ali Aladağlı'nın doktoru darp ettiği iddiası üzerine alkışlı protestoda bulunmuşlardı! 85 hastane personeli ifade vermeye başladı
23:06 Liverpool, 23 yaşındakiDarwin Nunez ile anlaşma sağladı! İngiliz devinin en pahalı transferi oldu
22:27 18 yaşındaki futbolcudan Galatasaray'a sitem dolu mesaj: Kontrat talebi uzun zamandır cevapsız bırakıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.06.2022 01:29:08. #1.13#
SON DAKİKA: 0 Yıl Sonra Otobüse Bindi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement