#039;biletinial Yaz Konserleri' Cem Adrian'la Başladı - Son Dakika
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#039;biletinial Yaz Konserleri' Cem Adrian'la Başladı

15.05.2022 16:49
#039;biletinial Yaz Konserleri' Cem Adrian'la Başladı

Türkiye'nin teknoloji odaklı dijital biletleme markası Biletinial, gerçekleştirdiği Cem Adrian konseri ile önceki akşam "Biletinial Yaz Konserleri" serisine unutulmaz bir sahne performansı ile başlangıç yaptı.

Turkcell Vadi İstanbul'da müzikseverleri bir araya getiren konserde sevilen sanatçı şarkılarını kalabalık ile bir ağızdan seslendirdi. Yaz boyunca devam edecek konser serisinin ilki, katılımcılara unutulmaz anılar bıraktı.

BİR UYARI YAPMAK ZORUNDAYIM

Kendine has yorumuyla seslendirdiği şarkıları büyük beğeni toplayan Adrian, " Yaz aylarının vazgeçilmezi açık hava konserlerine hoş geldiniz. Son zamanlarda konserlerimde bir uyarı yapmak zorunda kalıyorum. Örneğin konserlerimde asla eğlenceli şarkıların olmadığı, bu akşam burada kimsenin eğlenemeyeceği ve evlerinize gittiğinizde aşk acısı çekiyorsanız daha çok acı çekeceğiniz bir akşam olacak" dedi.

#039;biletinial Yaz Konserleri' Cem Adrian'la Başladı
#039;biletinial Yaz Konserleri' Cem Adrian'la Başladı

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TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş, İstanbul, Konser, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Snob Magazin

Son Dakika Magazin #039;biletinial Yaz Konserleri' Cem Adrian'la Başladı - Son Dakika


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