Turkcell Vadi İstanbul'da müzikseverleri bir araya getiren konserde sevilen sanatçı şarkılarını kalabalık ile bir ağızdan seslendirdi. Yaz boyunca devam edecek konser serisinin ilki, katılımcılara unutulmaz anılar bıraktı.

BİR UYARI YAPMAK ZORUNDAYIM

Kendine has yorumuyla seslendirdiği şarkıları büyük beğeni toplayan Adrian, " Yaz aylarının vazgeçilmezi açık hava konserlerine hoş geldiniz. Son zamanlarda konserlerimde bir uyarı yapmak zorunda kalıyorum. Örneğin konserlerimde asla eğlenceli şarkıların olmadığı, bu akşam burada kimsenin eğlenemeyeceği ve evlerinize gittiğinizde aşk acısı çekiyorsanız daha çok acı çekeceğiniz bir akşam olacak" dedi.