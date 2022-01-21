'Şöhretler Okulu Yarışıyor filmine pastalı kutlama

Ajansın kurucusu Leyla Albayrak film kutlamasına özel pasta hazırlatarak, başrol oyuncuları Nisa Sofiya Aksongur, Cemre Demircan, Çınar Yükçeker, Metehan Parıltı, Baran Tuğra Genç, Revna Çolak, Doruk Yılmaz, Beren Şenol ve Ada Şahin ile ajansında kutlama yaptı.

Kendilerine özel hazırlanan Şöhretler Okulu Yarışıyor filminin heyecanını yaşayan minik oyuncular, kutlamada birlikte filmi izleyerek vakit geçirdiler.

Layla Şirin Ajans, filmin fikir sahibi olmasının yanı sıra senaryosunu da Adnan Önal ile birlikte yazdı. Adnan Önal aynı zamanda filmin yönetmen koltuğunda otururken, çekimler CNS Production ile birlikte Layla Şirin Ajans tarafından 12 günde tamamlandı.