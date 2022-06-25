10 bin Bergamalı, hemşehrisi Hüsnü Şenlendirici'yi dinledi - Son Dakika
Üye Girişi

10 bin Bergamalı, hemşehrisi Hüsnü Şenlendirici'yi dinledi

25.06.2022 12:40
10 bin Bergamalı, hemşehrisi Hüsnü Şenlendirici'yi dinledi

Bergama Kültür ve Sanat Festivali'nde Asklepion Antik Tiyatro'da sahne alan Bergamalı sanatçı Hüsnü Şenlendirici, 10 bin kişiye unutulmaz bir konser verdi.

Bergama Kültür ve Sanat Festivali'nde Asklepion Antik Tiyatro'da sahne alan Bergamalı sanatçı Hüsnü Şenlendirici, 10 bin kişiye unutulmaz bir konser verdi. Konsere katılarak sürpriz yapan sanatçı Hakan Altun, Şenlendirici ile düet yaptı.

Bergama'nın yetiştirdiği ünlü klarnet virtüözü Hüsnü Şenlendirici, Bergama Kültür ve Sanat Festivali çerçevesinde Asklepion Antik Tiyatro'da sahne aldı ve dinleyicilerin kulaklarının pasını sildi. Konsere sürpriz bir şekilde katılan sanatçı Hakan Altun, "Can kardeşim" dediği Şenlendirici ile birlikte düet yaptı. Her iki sanatçının sahnesi, antik tiyatroyu dolduran yaklaşık 10 bin kişiden büyük alkış aldı. Gecenin bir sürprizi de Hüsnü Şenlendici'nin kızı Naz'dan geldi. Baba-kız, hemşehrileri için çalıp söyledi. Konser sonunda Hüsnü Şenlendirici'ye plaket veren Bergama Belediye Başkanı Hakan Koştu, bu unutulmaz gece için Hüsnü Şenlendirici'ye ve sürpriz katılımı için Hakan Altun'a teşekkür etti.

Mustafa Cihat Kılıç, kendine has yorumuyla mest etti

Öte yandan, festival çerçevesinde Cumhuriyet Meydanı'nda sahne alan sanatçı Mustafa Cihat Kılıç, söylediği birbirinden güzel ezgilerle Bergama'yı mest etti. En güzel ezgileri kendine has yorumuyla seslendiren Kılıç'ın sahne performansı büyük alkış aldı. Etkinliğin sonunda Mustafa Cihat Kılıç'a parşömenden yapılan plaket veren Bergama Belediye Başkanı Hakan Koştu, bu unutulmaz akşam için teşekkür etti. - İZMİR

YORUMLAR
500
Bergama'da Mermer Ocağı Tepkisi: Halkın Katılım Toplantısını Yaptırmadılar Bergama'da Mermer Ocağı Tepkisi: Halkın Katılım Toplantısını Yaptırmadılar Son dakika haberleri... İzmir'de kaza yapan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti Son dakika haberleri... İzmir'de kaza yapan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti
Kaynak: İHA

Hüsnü Şenlendirici, Bergama, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin 10 bin Bergamalı, hemşehrisi Hüsnü Şenlendirici'yi dinledi - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
12:42 Yürüyerek dükkana giren hırsız, yere yatıp sürünerek kaçtı
12:29 Tekel bayiinde ortalık savaş alanına döndü! Müşteri ve işletme sahipleri kavgasını polis zor ayırdı
12:25 Ümit Özdağ siyanür tehlikesine dikkat çekmişti! Bakanlık altın madeni işletmesine 16 milyon lira ceza kesti
12:07 Abdülkerim Bardakcı, Ali Koç ile tartıştı, tercihini Galatasaray'dan yana kullandı
12:05 Kim Milyoner Olmak İster yarışmasında yaşananlar izleyenleri şaşırttı! Yarışmacı programın sunucusu Kenan İmirzalıoğlu'nu tanıyamadı
12:02 Erkan Petekkaya sevenlerini korkuttu! Çekim esnasında kalp krizi geçirdi
01:08 Hava almak için balkona çıkan adam, pusu kuran kişiler tarafından kurşun yağmuruna tutuldu
01:04 Kanada'da madenciler, 30 bin yıllık mamut yavrusu buldu
01:02 Ebru Şancı'dan dekoltesini kapatmaya çalışan eşine "RTÜK Genel Müdürü" esprisi
00:38 Meteoroloji'den hafta sonu için sağanak yağış uyarısı: Sel ve su baskını olabilir
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.06.2022 12:46:20. #1.13#
SON DAKİKA: 10 bin Bergamalı, hemşehrisi Hüsnü Şenlendirici'yi dinledi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement