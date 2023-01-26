Gizli saklı evlendiği söylenmişti! Özcan Deniz ve Samar Dadgar'dan iddiaları kanıtlayan paylaşım - Son Dakika
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Gizli saklı evlendiği söylenmişti! Özcan Deniz ve Samar Dadgar'dan iddiaları kanıtlayan paylaşım

26.01.2023 14:14

Ünlü şarkıcı Özcan Deniz'in, bir süredir birlikte olduğu kendisinden 22 yaş küçük sevgilisi Samar Dadgar ile hafta sonu evlendiği iddia edilmişti. Ünlü çift, bugün sosyal medya hesaplarından nikah törenlerine ait ilk pozları paylaşarak iddiaları doğruladı.

Feyza Aktan ile 2019 yılında boşanan şarkıcı ve oyuncu Özcan Deniz, bir süredir 28 yaşındaki İranlı modacı Samar Dadgar ile aşk yaşıyor. 50 yaşındaki Özcan ile Dadgar, geçtiğimiz hafta sonu evlerinde sade bir törenle nikah masasına oturdu.

İLK KARELER GELDİ

İlişkilerini gözlerden uzak yaşamayı tercih eden ikili, Instagram hesaplarından hafta sonu Zekeriyaköy'deki evlerinde kıyılan nikahtan ilk fotoğrafları paylaştı. Deniz, Samar Dadgar ile sarıldığı fotoğrafını siyah kalp emojileriyle paylaşırken Dadgar da yüzüklerini gösterdiği bir kareyi "Her aşk hikayesi güzeldir, ama bizimkisi favorim" notuyla takipçilerinin beğenisine sundu.

ÖZCAN DENİZ'İN ANNESİ EVLENMESİNİ İSTEMEMİŞTİ

Özcan Deniz'in annesi ise daha önce oğlunun ilişkisiyle ilgili yaptığı açıklamada "Oğlumun evlenmesini istemiyorum. İlla nikah masasına mı oturmak lazım? Gönüller ve kalpler bir olsun. Kız arkadaşı bu söylediklerimi duyunca üzülecek ama Özcan'ın da bunu düşünmesi lazım" diyerek evliliği veto etmişti.

İşte ilk kareler...

Sessiz sedasız evlenen Özcan Deniz ve Samar Dadgar'ın nikahından ilk kareler geldi
Sessiz sedasız evlenen Özcan Deniz ve Samar Dadgar'ın nikahından ilk kareler geldi
Sessiz sedasız evlenen Özcan Deniz ve Samar Dadgar'ın nikahından ilk kareler geldi
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Bomba iddia: Özcan Deniz, 22 yaş küçük İranlı sevgilisi Samar Dadgar ile gizlice evlendi Bomba iddia: Özcan Deniz, 22 yaş küçük İranlı sevgilisi Samar Dadgar ile gizlice evlendi

Samar Dadgar, Özcan Deniz, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Gizli saklı evlendiği söylenmişti! Özcan Deniz ve Samar Dadgar'dan iddiaları kanıtlayan paylaşım - Son Dakika


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SON DAKİKA: Gizli saklı evlendiği söylenmişti! Özcan Deniz ve Samar Dadgar'dan iddiaları kanıtlayan paylaşım - Son Dakika
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