202 Survivor şampiyonu Cemal Can Cansever'den Acun Ilıcalı pozu: Hayatınızda o varsa her an, her şey olabilir

Bu büfede tost yiyen para ödemiyor, üstüne altın alıyor! Ancak bir şart var

Sosyal medya fenomeni Danla Bilic ile çektiği videolarla tanınan ve sonrasında katıldığı Survivor'da 2020'nin şampiyonu olan Cemal Can Cansever, paylaşımlarıyla adından söz ettirmeye devam ediyor.

"ACUN ABİ VARSA HER AN HER ŞEY OLABİLİR"

Survivor'da geniş bir hayran kitlesine ulaşan ve Instagram'da 3,1 milyon takipçiye ulaştı. Günlük yaşantısından kareleri sık sık paylaşan Cansever, son olarak Miami'de Acun Ilıcalı ile buluştu. Ilıcalı ile basket maçına giden Cansever, Instagram'dan bir fotoğraf paylaşarak "Eğer hayatınızda Acun abi varsa her an her şey olabilir" notunu yazdı. Sevilen ismin paylaşımı kısa sürede 157 binden fazla beğeni aldı.

Cemal Can Cansever, Acun Ilıcalı'nın aşk yaşadığı Ayça Çağla Altunkaya ile de yürüyüş yaptı. Cansever, o anları da Instagram hesabından paylaşmayı ihmal etmedi.