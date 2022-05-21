202 Survivor şampiyonu Cemal Can Cansever'den Acun Ilıcalı pozu: Hayatınızda o varsa her an, her şey olabilir - Son Dakika
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202 Survivor şampiyonu Cemal Can Cansever'den Acun Ilıcalı pozu: Hayatınızda o varsa her an, her şey olabilir

21.05.2022 12:31

Acun Ilıcalı ile Miami'de buluşarak maça giden Survivor 2020 şampiyonu Cemal Can Cansever birlikte oldukları anın fotoğrafını "Hayatınızda Acun abi varsa her an her şey olabilir" notuyla paylaştı.

Sosyal medya fenomeni Danla Bilic ile çektiği videolarla tanınan ve sonrasında katıldığı Survivor'da 2020'nin şampiyonu olan Cemal Can Cansever, paylaşımlarıyla adından söz ettirmeye devam ediyor.

"ACUN ABİ VARSA HER AN HER ŞEY OLABİLİR"

Survivor'da geniş bir hayran kitlesine ulaşan ve Instagram'da 3,1 milyon takipçiye ulaştı. Günlük yaşantısından kareleri sık sık paylaşan Cansever, son olarak Miami'de Acun Ilıcalı ile buluştu. Ilıcalı ile basket maçına giden Cansever, Instagram'dan bir fotoğraf paylaşarak "Eğer hayatınızda Acun abi varsa her an her şey olabilir" notunu yazdı. Sevilen ismin paylaşımı kısa sürede 157 binden fazla beğeni aldı.

Acun Ilıcalı ile fotoğrafını paylaşan Cemal Can Cansever'den dikkat çeken not: Acun abi varsa her an her şey olabilir

Cemal Can Cansever, Acun Ilıcalı'nın aşk yaşadığı Ayça Çağla Altunkaya ile de yürüyüş yaptı. Cansever, o anları da Instagram hesabından paylaşmayı ihmal etmedi.

Acun Ilıcalı ile fotoğrafını paylaşan Cemal Can Cansever'den dikkat çeken not: Acun abi varsa her an her şey olabilir
Acun Ilıcalı ile fotoğrafını paylaşan Cemal Can Cansever'den dikkat çeken not: Acun abi varsa her an her şey olabilir
Acun Ilıcalı ile fotoğrafını paylaşan Cemal Can Cansever'den dikkat çeken not: Acun abi varsa her an her şey olabilir
Acun Ilıcalı ile fotoğrafını paylaşan Cemal Can Cansever'den dikkat çeken not: Acun abi varsa her an her şey olabilir
Acun Ilıcalı ile fotoğrafını paylaşan Cemal Can Cansever'den dikkat çeken not: Acun abi varsa her an her şey olabilir
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Acun Ilıcalı, Survivor, Cansever, Miami, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin 202 Survivor şampiyonu Cemal Can Cansever'den Acun Ilıcalı pozu: Hayatınızda o varsa her an, her şey olabilir - Son Dakika


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