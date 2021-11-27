2021 Türkiye güzeli Dilara Korkmaz bikinili pozlarıyla mest etti

Miss Turkey 2021 birincisi Dilara Korkmaz, ülkemizi Miss World'de temsil etmek için Porto Riko'ya gitti. Üç gündür ülkede olan model, paylaşımlarıyla dikkat çekiyor.

BİKİNİSİYLE DENİZ KEYFİ YAPTI

Havanın sıcak olması nedeniyle öğle saatlerinde deniz keyfi yapan Dilara Korkmaz, bikiniyle çektirdiği kareleri sosyal medya hesaplarından yayınladı.

"GÜNEŞ, DENİZ, SALSA"

Ünlü model, "Porto Riko demek, güneş, deniz ve biraz salsa demek" yazarak, kalp ve dudak emojisi koydu. Kendisi gibi eski Türkiye güzeli ablası Dilay Korkmaz'ın kardeşi olan Dilara Korkmaz, çok sayıda beğeni aldı.