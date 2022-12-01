Ölen Cüneyt Arkın'ın hesabından yapılan paylaşım hayranlarının yüreğini sızlattı - Son Dakika
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Ölen Cüneyt Arkın'ın hesabından yapılan paylaşım hayranlarının yüreğini sızlattı

01.12.2022 12:43
Ölen Cüneyt Arkın'ın hesabından yapılan paylaşım hayranlarının yüreğini sızlattı

28 Haziran'da hayata gözlerini yuman usta sanatçı Cüneyt Arkın'ın sosyal medya hesabından yapılan paylaşım hayranlarını kahretti. Paylaşımda Cüneyt Arkın ve eşi Betül Arkın'ın bir karesine yer verilerek, Betül Arkın'ın ağzından "Şimdi hayallere sarılıyorum" denildi.

Türk sinema tarihinin gelmiş geçmiş en büyük jönleri arasında yer alan Cüneyt Arkın, 28 Haziran'da hayata gözlerini yumarak tüm Türkiye'yi yasa boğdu. Vefatının üzerinden aylar geçmesine rağmen hayranları Arkın'ı sık sık anmaya devam ediyor.

HESABINDAN YAPILAN PAYLAŞIM DİKKAT ÇEKTİ

Vefatının ardından ailesinin kontrolüne geçen Cüneyt Arkın'ın hesabından yapılan bir paylaşım ise yürekleri sızlattı. Paylaşımda Cüneyt Arkın ve eşi Betül Arkın'ın bir karesine yer verilerek, Betül Arkın'ın ağzından "Şimdi hayallere sarılıyorum" denildi.

İşte o paylaşım:

Ölen Cüneyt Arkın'ın hesabından yapılan paylaşım hayranlarının yüreğini sızlattı
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Hayatını kaybeden Cüneyt Arkın'ın hesabından yapılan paylaşım hayranlarını üzdü Hayatını kaybeden Cüneyt Arkın'ın hesabından yapılan paylaşım hayranlarını üzdü

Cüneyt Arkın, Betül Arkın, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Ölen Cüneyt Arkın'ın hesabından yapılan paylaşım hayranlarının yüreğini sızlattı - Son Dakika


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