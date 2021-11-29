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'Eskortluk yapacağım' diyen Aygün Aydın'dan cesur pozlar! - Son Dakika

'Eskortluk yapacağım' diyen Aygün Aydın'dan cesur pozlar!

29.11.2021 12:20
'Eskortluk yapacağım' diyen Aygün Aydın'dan cesur pozlar!

Yaşadığı ekonomik sıkıntı nedeniyle 'eskortluk yapmak zorunda kalacağım' diyen Aygün Aydın'dan olay yaratan pozlar geldi. İşte detaylar...

İş insanı Hakan Sabancı'yla olan yazışmalarını sosyal medya hesabından paylaşan ve sosyal medyada aldığı tepkilerle gündeme gelen oyuncu Aygün Aydın, aldığı tepkiler karşısında sosyal medya hesabından, Türk milletine karşı hakaret içerikli ifadeler kullanmıştı.

TEKRAR HAPSE Mİ GİRECEK?

Aydın hakkında, kullandığı ifadeler nedeniyle soruşturma başlatıldı. Aygün Aydın hakkında, sosyal medya hesabından Türk milletine hakaret ettiği gerekçesiyle, 'Türk milletini alenen aşağılama' suçlamasıyla 2 yıla kadar hapsi istemiyle dava açıldı.

"PARAM YOK"

Bu haberin ardından Aydın yaptığı bir paylaşımla şoke etti. Aydın avukatları tarafından dolandırıldığını iddia ederek "Param yok, elimdeki eşyaları sattım" dedi. Aydın aldığı cezayla ilgili ise "Ben bunları gerçekte Türk milleti kurum ve organlarına söylemedim" açıklamasında bulundu.

"ESKORTLUK YAPACAĞIM"

Aygün Aydın açıklamasının devamında ise şunları söyledi: "Süreç için avukata ihtiyacım var, avukatların parasını ödemek için ne yazık ki eskortluk yapmak zorunda kalacağım bu gidişle. Psikolojik ve hukuken iyi değilim, yardıma ve desteğe ihtiyacım var."

Bütün bunların ardından masanın üstünde pozlar veren Aydın'ın ne yaptığını kimse anlamadı. Aygün Aydın'a takipçileri "Amaç ne?" ve "Derdin ne?" gibi yorumlarda bulundu.

"SEKSİ OLMA GİBİ BİR ÇABAM OLMADI"

Aydın'a bir takipçisi ise "Neden hep seksiliğinle ön planda olmaya çalışıyorsun?" diye sordu.

Aydın ise bu soruya "Hiçbir zaman öyle bir çabam olmadı ben sadece estetik görünen ve olan şeyleri paylaşıyorum ama damacanaya bile yükselen bir kitle var" yanıtını verdi.

'Eskortluk yapacağım' diyen Aygün Aydın'dan cesur pozlar!
'Eskortluk yapacağım' diyen Aygün Aydın'dan cesur pozlar!
'Eskortluk yapacağım' diyen Aygün Aydın'dan cesur pozlar!
'Eskortluk yapacağım' diyen Aygün Aydın'dan cesur pozlar!
'Eskortluk yapacağım' diyen Aygün Aydın'dan cesur pozlar!
'Eskortluk yapacağım' diyen Aygün Aydın'dan cesur pozlar!
'Eskortluk yapacağım' diyen Aygün Aydın'dan cesur pozlar!
'Eskortluk yapacağım' diyen Aygün Aydın'dan cesur pozlar!

Hakan Sabancı, Aygün Aydın, Aydın, Türk, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Snob Magazin

Son Dakika Magazin 'Eskortluk yapacağım' diyen Aygün Aydın'dan cesur pozlar! - Son Dakika Magazin


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SON DAKİKA: 'Eskortluk yapacağım' diyen Aygün Aydın'dan cesur pozlar! - Son Dakika
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