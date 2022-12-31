2018'den beri birlikte olan oyuncu çift Afra Saraçoğlu ve Mert Yazıcıoğlu ayrıldı. Darmaduman dizisindeki rol arkadaşı Hafsanur Sancaktutan ile birlikte olduğu ileri sürülen Mert Yazıcıoğlu'nun hamlesi dikkat çekti.
Yalı Çapkını dizisinde başrol oynadığı Mert Ramazan Demir ile bir süredir samimi görüntüler sergileyen Afra Saraçoğlu, hayranlarının eleştiri oklarını üzerine çekmişti. Yazıcıoğlu, yaşanan tartışmanın ardından bir hafta önce ilişkisine nokta koyarak, Afra Saraçoğlu'ndan ayrıldı ve Uskumruköy'de birlikte yaşadıkları evi terk etti. Ayrılıktan sonra ilk hamle Yazıcıoğlu'ndan geldi. Mert Yazıcıoğlu, Saraçoğlu ile fotoğraflarını Instagram'dan yavaş yavaş silmeye başladı.
Yazıcıoğlu'nun Hafsanur Sancaktutan ile birlikte olduğu da iddia edilmişti.Bu iddialar olay yaratır! Mert Yazıcıoğlu, Afra Saraçoğlu ile 4 yıllık ilişkisini bitirip partneri Hafsanur Sancaktutan ile aşk yaşamaya başladı
Son Dakika › Magazin › 4 yıldır birlikte olduğu Afra Saraçoğlu ile ayrılan Mert Yazıcıoğlu, beraber çekildikleri tüm fotoğrafları silmeye başladı - Son Dakika