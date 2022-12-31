4 yıldır birlikte olduğu Afra Saraçoğlu ile ayrılan Mert Yazıcıoğlu, beraber çekildikleri tüm fotoğrafları silmeye başladı - Son Dakika
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4 yıldır birlikte olduğu Afra Saraçoğlu ile ayrılan Mert Yazıcıoğlu, beraber çekildikleri tüm fotoğrafları silmeye başladı

31.12.2022 08:08

Mert Yazıcıoğlu ile Afra Saraçoğlu ile yaşadıkları tartışmanın ardından birlikteliklerini noktaladı. Yazıcıoğlu, sona eren 4 yıllık ilişkisinin ardından Saraçoğlu ile olan aşk dolu karelerini sosyal medya hesabından silmeye başladı.

2018'den beri birlikte olan oyuncu çift Afra Saraçoğlu ve Mert Yazıcıoğlu ayrıldı. Darmaduman dizisindeki rol arkadaşı Hafsanur Sancaktutan ile birlikte olduğu ileri sürülen Mert Yazıcıoğlu'nun hamlesi dikkat çekti.

FOTOĞRAFLARI SİLMEYE BAŞLADI

Yalı Çapkını dizisinde başrol oynadığı Mert Ramazan Demir ile bir süredir samimi görüntüler sergileyen Afra Saraçoğlu, hayranlarının eleştiri oklarını üzerine çekmişti. Yazıcıoğlu, yaşanan tartışmanın ardından bir hafta önce ilişkisine nokta koyarak, Afra Saraçoğlu'ndan ayrıldı ve Uskumruköy'de birlikte yaşadıkları evi terk etti. Ayrılıktan sonra ilk hamle Yazıcıoğlu'ndan geldi. Mert Yazıcıoğlu, Saraçoğlu ile fotoğraflarını Instagram'dan yavaş yavaş silmeye başladı.

Yazıcıoğlu'nun Hafsanur Sancaktutan ile birlikte olduğu da iddia edilmişti.

Afra Saraçoğlu ile ayrılan Mert Yazıcıoğlu, aşk dolu kareleri silmeye başladı
Afra Saraçoğlu ile ayrılan Mert Yazıcıoğlu, aşk dolu kareleri silmeye başladı
Afra Saraçoğlu ile ayrılan Mert Yazıcıoğlu, aşk dolu kareleri silmeye başladı
Afra Saraçoğlu ile ayrılan Mert Yazıcıoğlu, aşk dolu kareleri silmeye başladı
Bu iddialar olay yaratır! Mert Yazıcıoğlu, Afra Saraçoğlu ile 4 yıllık ilişkisini bitirip partneri Hafsanur Sancaktutan ile aşk yaşamaya başladı
Kaynak: Snob Magazin
YORUMLAR
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Mert Yazıcıoğlu ve Afra Saraçoğlu'nun 4 yıllık ilişkisi bitti mi? Olay yaratan iddia yeni bir aşk dedikodusunu alevlendirdi Mert Yazıcıoğlu ve Afra Saraçoğlu'nun 4 yıllık ilişkisi bitti mi? Olay yaratan iddia yeni bir aşk dedikodusunu alevlendirdi Bu iddialar olay yaratır! Mert Yazıcıoğlu, Afra Saraçoğlu ile 4 yıllık ilişkisini bitirip partneri Hafsanur Sancaktutan ile aşk yaşamaya başladı Bu iddialar olay yaratır! Mert Yazıcıoğlu, Afra Saraçoğlu ile 4 yıllık ilişkisini bitirip partneri Hafsanur Sancaktutan ile aşk yaşamaya başladı

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Son Dakika Magazin 4 yıldır birlikte olduğu Afra Saraçoğlu ile ayrılan Mert Yazıcıoğlu, beraber çekildikleri tüm fotoğrafları silmeye başladı - Son Dakika

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SON DAKİKA: 4 yıldır birlikte olduğu Afra Saraçoğlu ile ayrılan Mert Yazıcıoğlu, beraber çekildikleri tüm fotoğrafları silmeye başladı - Son Dakika
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