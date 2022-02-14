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49'luk Defne Samyeli'den gövde gösterisi! Kasığına kadar açılan yırtmaçlı elbisesiyle poz verdi - Son Dakika

49'luk Defne Samyeli'den gövde gösterisi! Kasığına kadar açılan yırtmaçlı elbisesiyle poz verdi

14.02.2022 11:49
49'luk Defne Samyeli'den gövde gösterisi! Kasığına kadar açılan yırtmaçlı elbisesiyle poz verdi

Fiziğiyle her daim konuşulan 49 yaşındaki Defne Samyeli, sahne almaya devam ediyor. Cesur kıyafetleriyle adından söz ettiren Samyeli, son olarak kasığına kadar yırtmaçlı siyah bir elbiseyle sahneye çıktı.

Kariyerine spikerlik yaparak başlayan ve sonrasında oyunculuk ile şarkıcılığı aynı anda devam ettiren Defne Samyeli, tarzıyla yine adından söz ettirmeyi başardı. Sağlıklı beslenmeye ve sporuna özen gösteren Samyeli, tercih ettiği kıyafette kusursuz fiziğini de sergilemiş oldu.

FİZİĞİYLE GENÇ KIZLARA MEYDAN OKUDU

49 yaşındaki Defne Samyeli, son sahnesinde derin yırtmaç ve göğüs dekolteli siyah bir elbise tercih etti. Samyeli, elbisesiyle verdiği pozları da Instagram hesabından takipçileriyle paylaşmayı ihmal etmedi. Ünlü ismin pozlarını gören takipçileri ise "Genç kızları cebinden çıkartır" ve "Bu yaşta bu nasıl fizik" yorumlarını yaptı.

49 yaşındaki Defne Samyeli, kasığına kadar açılan yırtmaçlı elbisesiyle genç kızlara meydan okudu
49 yaşındaki Defne Samyeli, kasığına kadar açılan yırtmaçlı elbisesiyle genç kızlara meydan okudu
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Defne Samyeli, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin 49'luk Defne Samyeli'den gövde gösterisi! Kasığına kadar açılan yırtmaçlı elbisesiyle poz verdi - Son Dakika Magazin


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SON DAKİKA: 49'luk Defne Samyeli'den gövde gösterisi! Kasığına kadar açılan yırtmaçlı elbisesiyle poz verdi - Son Dakika
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