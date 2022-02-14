Kariyerine spikerlik yaparak başlayan ve sonrasında oyunculuk ile şarkıcılığı aynı anda devam ettiren Defne Samyeli, tarzıyla yine adından söz ettirmeyi başardı. Sağlıklı beslenmeye ve sporuna özen gösteren Samyeli, tercih ettiği kıyafette kusursuz fiziğini de sergilemiş oldu.
49 yaşındaki Defne Samyeli, son sahnesinde derin yırtmaç ve göğüs dekolteli siyah bir elbise tercih etti. Samyeli, elbisesiyle verdiği pozları da Instagram hesabından takipçileriyle paylaşmayı ihmal etmedi. Ünlü ismin pozlarını gören takipçileri ise "Genç kızları cebinden çıkartır" ve "Bu yaşta bu nasıl fizik" yorumlarını yaptı.
Son Dakika › Magazin › 49'luk Defne Samyeli'den gövde gösterisi! Kasığına kadar açılan yırtmaçlı elbisesiyle poz verdi - Son Dakika Magazin