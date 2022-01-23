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5 aylık hamile Başak Dizer'den ayna pozu - Son Dakika

5 aylık hamile Başak Dizer'den ayna pozu

23.01.2022 10:55

Bebeğini kucağına almak için gün sayan Başak Dizer, ayna karşısında poz verdi. 5 aylık hamile olan Dizer'in karnı burnunda paylaşımı ise sosyal medyaya damga vurdu.

Ünlü oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ ile stil danışmanı Başak Dizer'in geçen aylarda bebek bekledikleri ortaya çıkmıştı. İddiaları doğrulayan Dizer, "Çok heyecanlı ve mutluyuz" demişti.

BEBEK GÖRÜNDÜ

Şimdilerde 5 aylık hamile olan Dizer, sosyal medya hesabında yaptığı son paylaşımla ilgi odağı oldu. Son halini takipçilerinin beğenisine sunan ünlü ismin büyüyen karnıyla verdiği pozlar sosyal medyada gündem oldu.

Bebek göründü! Başak Dizer'den karnı burnunda ayna pozu

"ÇOK GÜZEL BİR DUYGU"

Bebekle ilgili heyecanını paylaşan Kıvaç Tatlıtuğ ise "Çok güzel bir duygu, çok mutluyuz. Allah isteyen herkese nasip etsin. Biz de daha yeniyiz bu süreçte. Önce sağlıklı olsun, sağlıklı gelsin. İsim daha düşünmedik, akışına bıraktık" demişti.

Bebek göründü! Başak Dizer'den karnı burnunda ayna pozu
Bebek göründü! Başak Dizer'den karnı burnunda ayna pozu
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Kıvanç Tatlıtuğ, Başak Dizer, Bebek, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Diğer

Son Dakika Magazin 5 aylık hamile Başak Dizer'den ayna pozu - Son Dakika Magazin


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SON DAKİKA: 5 aylık hamile Başak Dizer'den ayna pozu - Son Dakika
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