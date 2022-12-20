AVM'de tanımadığı bir adamın masasına oturduğu iddia edilen Merve Boluğur sessizliğini bozdu: Hangi devirde yaşıyoruz? - Son Dakika
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AVM'de tanımadığı bir adamın masasına oturduğu iddia edilen Merve Boluğur sessizliğini bozdu: Hangi devirde yaşıyoruz?

20.12.2022 10:24

Özel hayatıyla sık sık gündeme gelen Merve Boluğur'un geçtiğimiz günlerde gittiği alışveriş merkezinde tanımadığı bir adamın masasına oturduğu iddia edilerek o ana dair fotoğraf sosyal medyada gündem olmuştu. İddiaya ilişkin olarak açıklamada bulunan Boluğur, "Oradaki genç yer bulamadığı için masa oturdu" dedi. Ünlü isim, kendisini eleştirenlere de "Dedikoduya ayıracakları zamanı farklı kültür ve yerleri görmek için ayırabilirler" diyerek tepki gösterdi.

Yıllar önce rol aldığı Acemi Cadı ile geniş bir hayran kitlesine ulaşan Merve Boluğur, uzun süredir özel hayatı ve paylaşımlarıyla gündem olmaya devam ediyor. Mert Aydın ile 53 günlük evliliğini noktalayan Boluğur'un bir alışveriş merkezinde tanımadığı bir kişinin masasına oturarak sohbet etmeye çalıştığı ileri sürüldü. Günlerdir sosyal medyanın gündeminden düşmeyen ünlü isim sessizliğini bozdu.

"GENÇ YER BULAMADIĞI İÇİN MASAMA OTURDU"

Hakkındaki iddiaların ardından Instagram'dan açıklama yapan oyuncu, "Merhaba arkadaşlar beni konuşmayı sevenler var biliyorum. Ben de buradan onları çok sevdiğimi öncelikle belirtmek isterim. Koskoca ülkenin gündemi ben olmuşum. Bir fotoğraf ve ardından başkasının masasına oturduğum iddiası... Oradaki genç yer bulamadığını ve masama oturmak istediğini söyleyince ben de izin verdim. Hangi devirde yaşıyoruz kaldı ki ortak alan. Kulağımda zaten kulaklık var ve 'Merhaba, nasılsınız ve iyi misiniz?'den başka bir şey konuşulmadı" dedi.

Tanımadığı adamın masasına oturduğu iddia edilen Merve Boluğur sessizliğini bozdu

KENDİSİNİ ELEŞTİRENLERE TEPKİ GÖSTERDİ

Oyuncu, kendisini eleştirenlere de tepki göstererek sözlerine şöyle devam etti: "Ayrıca bu dedikoduları yapan arkadaşlar, dedikoduya ayıracakları zamanı farklı kültürleri, farklı yerleri görmeye harcarlarsa dünyanın çeşitli yerlerinde AVM'lerin ortak alanlarında insanların birbirleriyle medenice sosyalleşip oturabildiğini görebilirler. Bu arada ben de yer bulamasaydım başkasından izin ister masasına oturabilirdim. Sadece arada Merve Boluğur olduğumu unutuyorum. Sizi de aydınlattıysam, artık bu tip yalan haberler görmek istemiyorum. Sevgiler."

Tanımadığı adamın masasına oturduğu iddia edilen Merve Boluğur sessizliğini bozdu
Tanımadığı adamın masasına oturduğu iddia edilen Merve Boluğur sessizliğini bozdu
Tanımadığı adamın masasına oturduğu iddia edilen Merve Boluğur sessizliğini bozdu
Tanımadığı adamın masasına oturduğu iddia edilen Merve Boluğur sessizliğini bozdu
Tanımadığı adamın masasına oturduğu iddia edilen Merve Boluğur sessizliğini bozdu
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53 günlük evliliklerini sonlandıran Merve Boluğur ile Mert Aydın sarmaş dolaş görüntülendi 53 günlük evliliklerini sonlandıran Merve Boluğur ile Mert Aydın sarmaş dolaş görüntülendi

Merve Boluğur, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin AVM'de tanımadığı bir adamın masasına oturduğu iddia edilen Merve Boluğur sessizliğini bozdu: Hangi devirde yaşıyoruz? - Son Dakika


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