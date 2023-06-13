ABD'li Oyuncu Treat Williams Motosiklet Kazasında Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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ABD'li Oyuncu Treat Williams Motosiklet Kazasında Hayatını Kaybetti

13.06.2023 11:53

Hollywood'da birçok yapımda rol alan ABD'li oyuncu Treat Williams, Vermont'te geçirdiği motosiklet kazası sonrası 71 yaşında hayatını kaybetti. Williams'ın ailesi, kazanın ardından yaptığı açıklamada büyük bir üzüntü içinde olduklarını belirtti. Williams, Broadway hiti Grease'de yedek oyuncu olarak başladıktan sonra sayısız filmde rol almıştı.

Hollywood'da birçok yapımda rol alan ABD'li oyuncu Treat Williams geçirdiği motosikler kazası sonrası 71 yaşında hayatını kaybetti. Treat Williams'ın ölüm haberini, ailesi Pazartesi akşamı yaptığı açıklamayla duyurdu.

"BÜYÜK BİR ACI İÇİNDEYİZ"

71 yaşında hayata veda eden oyuncunun ailesi şu açıklamayı yaptı; "Sevgili Treat Williams'ın bu akşam Vermont, Dorset'te ölümcül bir motosiklet kazası sonucu hayatını kaybettiğini büyük bir üzüntüyle duyuruyoruz. Tahmin edebileceğiniz gibi, şu anda şoktayız ve büyük bir acı içindeyiz." dedi.

Ünlü oyuncu Treat Williams, motosiklet kazasında hayatını kaybetti

ÇARPIŞMANIN ETKİSİYLE MOTOSİKLETTEN FIRLAMIŞ

Vermont Eyalet Polisi, Pazartesi günü saat 16:53 civarında Dorset'te meydana gelen kazada Williams'ın, önüne dönen bir araba ile çarpışma sonucu motosikletinden fırladığını belirtti. Williams, New York, Albany'deki Albany Medical Center'a kaldırıldı, burada hayatını kaybettiği eyalet polisi tarafından açıklandı. Kazaya karışan ve yaralanmayan araç sürücüsü hakkında herhangi bir dava açılmadı. Polis çarpışma ile ilgili soruşturmanın devam ettiğini açıkladı.

Ünlü oyuncu Treat Williams, motosiklet kazasında hayatını kaybetti

TREAT WILLIAMS'IN KARİYERİ

Williams yakın zamanda, HBO'nun "We Own This City" adlı dizisinde konuk oyuncu olarak yer aldı. 2016'da, "The Congressman"ın teatral ve çevrimiçi yayınlanan versiyonunda başrol oynadı.

Ünlü oyuncu Treat Williams, motosiklet kazasında hayatını kaybetti

1970'lerde Broadway hiti "Grease"de yedek oyuncu olarak başlayan Williams, kendini geliştirerek Danny Zuko'nun başrolünü üstlendi. Ancak gerçek çıkışı, 1979'da, karşı kültürün tanımlayıcı bir filmi olan "Hair"de yönetmen Miloš Forman'ın hippie karakteri George Berger rolüydü.

Ünlü oyuncu Treat Williams, motosiklet kazasında hayatını kaybetti

Bu, ona sayısız filmde rol alma kapılarını açtı, bunlar arasında Steven Spielberg'in "1941", Sidney Lumet'in "Prince of the City", Sergio Leone'nin "Once Upon a Time in America" ve John Erman'ın Tennessee Williams'ın klasiği "A Streetcar Named Desire" da yer alıyordu.

Ünlü oyuncu Treat Williams, motosiklet kazasında hayatını kaybetti
YORUMLAR (1)
  • Emir Emir: BU MOTORSİKLET İŞİNİ KENDİ ADIMA APTALCA BULUYORUM,MOTORA BİNİYORSAN KAPORTA SENSİN. Cevap Yaz 26 1 Yayından Kaldır
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Treat Williams, Motosiklet, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin ABD'li Oyuncu Treat Williams Motosiklet Kazasında Hayatını Kaybetti - Son Dakika


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SON DAKİKA: ABD'li Oyuncu Treat Williams Motosiklet Kazasında Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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