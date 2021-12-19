Açılışta ünlüler geçidi

Önümüzdeki günlerde Erzurum'a çekim için gideceğini ifade eden Burcu Esmersoy, Maltepe Cadde AVM'nin açılışına katıldı. Esmersoy, "Tatil amaçlı değil iş amaçlı gidiyorum. Hiç öyle kayakla falan da pek işim olmaz. Öyle ekstrem sporları yapmaya hiç gerek duymuyorum. Sakatlanırım falan maazallah" dedi. Yeni sevgilisiyle ilgili gelen sorulara da cevap veren Burcu Esmersoy, "Kaçacağımız, sakladığımız hiç bir şey yok. Gördüğünüz gibi her şey. Anı yaşıyoruz şuan. Çocukcağızın yanında soru soruyorsunuz çekiniyorum tabii ama şimdi rahatlıkla cevap verebilirim" dedi.

Güneşli havaların insanı olduğunu belirten Pınar Altuğ, katıldığı açılış töreninde "Yağmurlu havalarda beni dışarıda göremezsiniz. Ben güzel havaların, güneşli havaların insanıyım" dedi. Pandemiden dolayı yurtdışı seyahati yapmadığını ifade eden Altuğ, "Şimdide dövizdeki yükselişten dolayı yurtdışına çıkamayacağız sanırım. Karavan aldık, dilediğimiz gibi geziyoruz. Hatta yılbaşını da karavanımızda geçireceğiz." dedi. Hırslarının olmadığını belirten Pınar Altuğ, "Yıllardır bu sektörün içindeyim. Kimseyle yarış halinde olmadım. Hep kendim için yaşadım, o yüzden hırslarım hiç olmadı." dedi. Sosyal medyada evliliğiyle ilgili yapılan eleştiriler hatırlatılan Pınar Altuğ, "Birlikteliğimde 15 yılı geri de bıraktım hala gereksiz yorumlar alıyorum. Boyum kadar kızım var neredeyse ama böyle gereksiz yorumlara sessiz kalamıyorum." dedi. Üzerine giydiği kürk sorulan Pınar Altuğ, "Vallahi sahte. Allah korusun. Ben gerçek bir kürk giymem" dedi.

Açılışa katılan isimlerin arasında yer alan Lerzan Mutlu, doların yükselişinden dert yakındı. Mutlu, "Eskiden sahneye çıktığımızda başımızdan aşağı dolarlar atılırdı, o para orkestraya kalırdı. Şimdi ki aklım olsa 'Çekilin kenara' deyip paraların yarısını ben toparlardım her halde" diyerek herkesi kahkahaya boğdu. Yatırımlarını neye yaptığı sorulan Mutlu, "Kıyafete, çantaya birde gayrimenkule" dedi. Demet Akalın ile bir süredir araları bozuk olan Mutlu, "Mikserlerle konuşmuyorum. Çok yakın bir arkadaşımla hiç söylemediğim bir şey söyleyerek beni küstürdü. Onu hayatımdan çıkardım. Mikserlerin hayatımda yeri yok. " dedi.