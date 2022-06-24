Acun Ilıcalı, canlı yayında açıkladı: Survivor All Star, 30 Haziran'da final yapıyor - Son Dakika
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Acun Ilıcalı, canlı yayında açıkladı: Survivor All Star, 30 Haziran'da final yapıyor

24.06.2022 10:37

Heyecanla beklenen Survivor All Star'ın final tarihi netleşti. Dün sosyal medya hesabından yarışmacılarla canlı yayın yapan Acun Ilıcalı, 30 Haziran Perşembe günü yapılacak olan muhteşem finalle şampiyonun belli olacağını açıkladı.

15 Ocak'ta Dominik Cumhuriyeti'nde başlayan ve her oyunda nefeslerin tutulduğu Survivor All Star'da finale sayılı günler kaldı. Çekimler için adaya giden Acun Ilıcalı, büyük final tarihini açıkladı.

30 HAZİRAN'DA FİNAL YAPIYOR

Ilıcalı, Sosyal medya hesabından Ayşe, Batuhan, Hikmet, Nagihan, Nisa ve Adem ile canlı yayın yaptı. Ada konseyinden sonra yaptığı canlı yayında eleme adayını da söyleyen Acun Ilıcalı, 30 Haziran Perşembe akşamı yapılacak büyük finalde şampiyonun belli olacağını belirtti.

İKİ İSİM İÇİN OYLAMA YAPILACAK

Survivor'da şampiyonluk mücadelesi veren Nagihan Karadere, Batuhan Karacakaya, Adem Kılıçcı, Hikmet Tuğsuz, Nisa Bölükbaşı ve Ayşe Yüksel arasından 4 yarışmacı elenecek. İstanbul'da büyük finalde ise iki isim canlı yayında SMS oylamasına çıkacak.

Survivor All Star, 30 Haziran'da final yapıyor
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