Acun Ilıcalı'nın kızı Banu paylaştı, herkes dede ve torunu birbirine benzetti - Son Dakika
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Acun Ilıcalı'nın kızı Banu paylaştı, herkes dede ve torunu birbirine benzetti

30.05.2022 09:07

Acun Ilıcalı'nın en büyük kızı Banu Ilıcalı, babasının doğum gününü, sosyal medya hesabından eşi, kızı ve babasıyla olan bir kareyle kutladı. Kısa sürede sosyal medyada gündem olan fotoğrafı gören kullanıcılar, "Torun aynı Acun Ilıcalı'ya benziyor" yorumunu yaptı.

Ünlü medya patronu Acun Ilıcalı, dün 53. yaşını kutladı. Ilıcalı'nın Seda Başbuğ ile evliliğinden dünyaya gelen kızı Banu Ilıcalı da babasının doğum günü için bir paylaşım yaptı.

AİLE POZUNU YAYINLADI

2016 yılında Efe Ceyhun ile nikah masasına oturan Banu Ilıcalı, 2020 yılında ilk bebeği Begüm'ü kucağına aldı. Özel hayatını gözlerden uzak yaşayan ve her fırsatta doğal güzelliğiyle adından söz ettiren Ilıcalı, babasının doğum gününe özel bir aile fotoğrafını paylaştı. Ilıcalı, eşi, kızı ve babasıyla olan fotoğrafını "İyi ki varsın baba, iyi ki varsın dede" notuyla yayınladı.

Banu Ilıcalı aile pozunu paylaştı, kızını gören herkes Acun Ilıcalı'ya benzetti

TORUN, DEDEYE BENZETİLDİ

Banu Ilıcalı'nın paylaşımı kısa sürede sosyal medyada gündem oldu. Ilıcalı'nın torunu Begüm ile sevimli hallerini gören birçok sosyal medya kullanıcısı "Torun aynı dedeye benziyor" yorumunu yaptı.

İşte Acun Ilıcalı ve torunu için yapılan bazı yorumlar...

Banu Ilıcalı aile pozunu paylaştı, kızını gören herkes Acun Ilıcalı'ya benzetti
Banu Ilıcalı aile pozunu paylaştı, kızını gören herkes Acun Ilıcalı'ya benzetti
Banu Ilıcalı aile pozunu paylaştı, kızını gören herkes Acun Ilıcalı'ya benzetti
Banu Ilıcalı aile pozunu paylaştı, kızını gören herkes Acun Ilıcalı'ya benzetti
Banu Ilıcalı aile pozunu paylaştı, kızını gören herkes Acun Ilıcalı'ya benzetti
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Son Dakika Magazin Acun Ilıcalı'nın kızı Banu paylaştı, herkes dede ve torunu birbirine benzetti - Son Dakika


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