Acun Ilıcalı: Türkiye'de çok sevilen programı yaparsan ona göre para kazanırsın - Son Dakika
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Acun Ilıcalı: Türkiye'de çok sevilen programı yaparsan ona göre para kazanırsın

Acun Ilıcalı: Türkiye\'de çok sevilen programı yaparsan ona göre para kazanırsın

Acun Ilıcalı, 343 Digital programına konuk oldu. Ilıcalı, kazancına dair açıklamalarda bulunarak, TV8'i alırken verdiği 70 milyon dolarlık riskli hamleyi maddi korkusu olmadığı için yaptığını söyledi. Ayda ne kadar kazandığı sorusuna ise yanıt vermekten kaçındı. Ilıcalı ayrıca restoranlarda kredi kartı kullanmayı tercih ettiğini ve en büyük borçlandığı şeyin TV8 olduğunu belirtti.

10.04.2024 13:09  Güncelleme: 13:09
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Acun Ilıcalı, 343 Digital programına konuk oldu. 100 milyon dolar serveti olduğu konuşulan Ilıcalı programda kazancına dair açıklamalarda bulunarak, " Türkiye'de çok sevilen programı yaparsan ona göre para kazanırsın" dedi.

Paraya hiçbir zaman değer vermediğini söyleyen Ilıcalı, "TV8'i alıyorum, aldığım zaman verdiğim para 70 milyon dolar, 60-70 milyon dolar para veriyorum, bütün mal varlığım bütün servetim o, o zaman hepsini bir yere riske ediyorsun ki üstte kredi alıyorsun.

Tutmasa ne olacak? Bu hamleler süper risk maddi korkum olmadığı için karşılığını aldım" diye konuştu.

Acun Ilıcalı'ya konuşmanın devamında "Ayda ne kadar kazanıyorsun?" diye soruldu. Ilıcalı soruya, "Onu bilmem mümkün değil benim, hesabını yapamayız.

13 ülkeden gelirimiz var kanalımız var. Ben o işlere karışmam. Ebru o işlere bakıyor" diyerek yanıt verdi.

Ilıcalı ayrıca "Restoranların yarısı para almaz benden alındığında da kredi kartı kullanırım" dedi.

Acun Ilıcalı "Bugüne kadar en çok neye harcadın?" sorusuna ise "En büyük borçlandığım TV8 oldu" yanıtını verdi.

Kaynak: Magazinkolik

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Son Dakika Magazin Acun Ilıcalı: Türkiye'de çok sevilen programı yaparsan ona göre para kazanırsın - Son Dakika

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