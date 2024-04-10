Acun Ilıcalı: Türkiye\'de çok sevilen programı yaparsan ona göre para kazanırsın

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Acun Ilıcalı, 343 Digital programına konuk oldu. 100 milyon dolar serveti olduğu konuşulan Ilıcalı programda kazancına dair açıklamalarda bulunarak, " Türkiye'de çok sevilen programı yaparsan ona göre para kazanırsın" dedi.

Paraya hiçbir zaman değer vermediğini söyleyen Ilıcalı, "TV8'i alıyorum, aldığım zaman verdiğim para 70 milyon dolar, 60-70 milyon dolar para veriyorum, bütün mal varlığım bütün servetim o, o zaman hepsini bir yere riske ediyorsun ki üstte kredi alıyorsun.

Tutmasa ne olacak? Bu hamleler süper risk maddi korkum olmadığı için karşılığını aldım" diye konuştu.

Acun Ilıcalı'ya konuşmanın devamında "Ayda ne kadar kazanıyorsun?" diye soruldu. Ilıcalı soruya, "Onu bilmem mümkün değil benim, hesabını yapamayız.

13 ülkeden gelirimiz var kanalımız var. Ben o işlere karışmam. Ebru o işlere bakıyor" diyerek yanıt verdi.

Ilıcalı ayrıca "Restoranların yarısı para almaz benden alındığında da kredi kartı kullanırım" dedi.

Acun Ilıcalı "Bugüne kadar en çok neye harcadın?" sorusuna ise "En büyük borçlandığım TV8 oldu" yanıtını verdi.