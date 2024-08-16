Adı 'Aşk Adası' ama ahlaksızlık diz boyu! Biri bu rezilliğe dur desin - Son Dakika
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Adı 'Aşk Adası' ama ahlaksızlık diz boyu! Biri bu rezilliğe dur desin

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Ünlü sunucu Saba Tümer'in sunuculuğunu yaptığı 'Aşk Adası' yarışmasında yaşananlar sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. RTÜK'ü acil göreve çağıran kullanıcılar "Hayatımda bu kadar gereksiz bir program görmedim", "Bu nasıl bir rezilliktir" şeklinde yorumlar yaptı.

16.08.2024 11:10
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İngiltere'nin en çok izlenen yarışmalarından Love Island'ın bir benzeri Türkiye'de de yayınlanıyor. Saba Tümer'in sunduğu Aşk Adası programında yaşananlar ise sosyal medyanın gündemine oturdu.

"YEMİN EDİYORUM REZALET"

Duruma tepki gösteren sosyal medya kullanıcıları "RTÜK hiçbir şey yapmamış hayret", "Bunları izleyenler gerçekten var mı?", "Bu yarışmanın mantığı ne?", "Bunu izleyenin kendine ve ailesine saygısı yoktur", "Yemin ediyorum rezalet", "Rezillik diz boyu", "Bu programın kapatılması gerek çok saçma" yorumlarıyla tepkilerini dile getirdiler.

RTÜK BAŞKANI "MÜSAADE EDEMEYİZ" DEMİŞTİ

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkanı Ebubekir Şahin, 'Aşk Adası' isimli yapımla ilgili ön incelemenin yapıldığını, toplumsal ve kültürel değerlerle bağdaşmayan hiçbir yapıma müsaade edilmeyeceğini açıklamıştı.

Adı \'Aşk Adası\' ama ahlaksızlık diz boyu! Biri bu rezilliğe dur desin

Sosyal Medya, Saba Tümer, Aşk Adası, Magazin, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Magazin Adı 'Aşk Adası' ama ahlaksızlık diz boyu! Biri bu rezilliğe dur desin - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (19)

  • Mehmet Gören: Aaa niye öyle diyorsunuz laik ve özgür bir ülkede yaşıyoruz daha durun Buda bir şeymi daha neler olacak neler bunlar az bile 78 45 Yanıtla
  • Kaho Kroyf: izlemezseniz olur biter kanal değiştirin gitsin zorla mı izletiyorlar size bu kanalları 34 60 Yanıtla
  • Kemal Demir: İzlemeyin kardeşim. Zorla mı izlettiriyorlar size! 17 25 Yanıtla
  • Cemil Güncüm: biz bunlarla Gazze'yi kurtaracaz 26 10 Yanıtla
  • Serkan Basar: RTÜK derken ??? :) 31 3 Yanıtla
  • Beykozlu: Tiktok yayında hala rütük ne yapsın bunlar daha neki 27 1 Yanıtla
  • Cafer Kirmacioglu: Şu yorumlara bayılıyorum aaaa ne varki özgür ve laik bir ülkede yaşıyoruz diye lafa başlayanlar ilk gördükleri deliğe ilk kafalama atlayanlardır 17 6 Yanıtla
  • Nurettin ÇELİKBAĞ: RTÜK ne ise yarıyormuş 20 2 Yanıtla
  • Can Akçay: direk kapatılması lazim 15 4 Yanıtla
  • Kadir Çelik: Aşk adası hatalı isim …… 15 1 Yanıtla
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SON DAKİKA: Adı 'Aşk Adası' ama ahlaksızlık diz boyu! Biri bu rezilliğe dur desin - Son Dakika
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