Başarılı oyuncu Afra Saraçoğlu, IMDb listesinde en üste çıkan Türk yıldız oldu

Şimdilerde Star TV ekranlarında yayınlanan Yalı Çapkını dizisindeki başarısıyla sezonun en çok konuşulan oyuncusu olan Afra Saraçoğlu, IMDb'de de hızla yukarı tırmandı.

KARİYER REKORUNU KIRDI

Dünyanın en büyük film, dizi ve oyuncu puanlama sitesi olan IMDb'de, 11 milyondan fazla isim arasından bin 664'üncü sıraya yerleşen Saraçoğlu, en üste çıkan Türk yıldız olmayı başardı. Başarılı oyuncu, IMDb'nin Türkiye listesinde ise 1 numaraya yerleşerek, zirveye çıktı ve kariyer rekorunu kırdı.

AFRA SARAÇOĞLU KİMDİR?

2 Aralık 1997 tarihinde Balıkesir'in Edremit ilçesinde dünyaya geldi. Çocuk yaşlardayken annesi ile babası boşanınca annesiyle birlikte Antalya'da hayatını sürdürdü. Lisans eğitimini Eskişehir Anadolu Üniversitesi'nde tamamladı. 13 yaşında Antalya'da modellik yaparak çalışma hayatına atılan Afra Saraçoğlu, ilk oyunculuk deneyimini 2016 yılında başrollerini Özcan Deniz ve Nurgül Yeşilçay'ın paylaştığı 'İkinci Şans' filmiyle yaşadı.

2017 yılında 'Fazilet Hanım ve Kızları' dizisiyle ilk kez televizyon ekranlarında yer alan Saraçoğlu, 2019 yılında 'Kardeş Çocukları' adlı dizide 21 bölüm rol aldı. 2020'nin ilk aylarında başlayan fakat koronavirüs salgını nedeniyle ara verilen 'Öğretmen' dizisinde 'Gizem' karakteriyle boy gösterdi. Fakat dizi 9. bölümüyle final yaptı. 2021 yılında 'Yeşilçam' dizisinde 'Tülin Saygı' karakteriyle beğeni toplayan oyuncu, şimdilerde 'Yalı Çapkını' dizisinde 'Seyran' rolünü oynuyor.