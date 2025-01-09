Afra Saraçoğlu'nu görenler çıplak sandı - Son Dakika
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Afra Saraçoğlu'nu görenler çıplak sandı

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Yalı Çapkını dizisinin 'Seyran' karakterini canlandıran Afra Saraçoğlu, makyaj odasında hazırlanırken çektiği fotoğrafı sosyal medyada paylaştı. Beyaz gömleğin içine ten rengi iç çamaşırı giyen oyuncuyu görenler, onu çıplak sandı.

09.01.2025 10:05  Güncelleme: 11:20
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Yalı Çapkını'nın Seyran'ı Afra Saraçoğlu, beyaz gömleğinin içine ten rengi iç çamaşırı giyince ortalık karıştı.

GQ Türkiye Men of the Year 2025 Ödülleri'nde 'Yılın Göz Alıcı Başarısı' ödülünü alan başarılı oyuncu Afra Saraçoğlu, dergiye verdiği pozlarla gündeme geldi.

Son dönemin en çok konuşulan isimleri arasında yer alan Saraçoğlu, aktif bir şekilde kullandığı sosyal medya hesabında makyaj odasından pozunu paylaştı.

Beyaz gömleğin içine ten rengi iç çamaşırı giyen ünlü ismi görenler çıplak sandı. Güzel oyuncunun o hallerine "Çıplak sandım" gibi yorumlar geldi.

Saraçoğlu, "Dizi setleri benim için okul gibiydi. Her karşılaşma büyük şanstı, beni her seferinde bir adım daha ileri götürdü" demişti.

Afra Saraçoğlu'nu görenler çıplak sandı
Afra Saraçoğlu'nu görenler çıplak sandı
Afra Saraçoğlu\'nu görenler çıplak sandı

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Son Dakika Magazin Afra Saraçoğlu'nu görenler çıplak sandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (5)

  • res:
    Çıplak zaten giyinik mi ki, o giyinikse ben neyim 49 3 Yanıtla
  • Celal Beştaş:
    kalite tutmayınca e artık soyunacak neyapack 38 3 Yanıtla
  • aragorn:
    yerli ve milliii motorumuz 18 8 Yanıtla
  • mert çelik:
    cıplak 12 1 Yanıtla
  • Aylin null:
    çıplak olsa nolcak ki işine gelir zaten amacı bu değil mi 2 0 Yanıtla
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