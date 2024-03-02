Afyonkarahisar Belediye Şehir Tiyatrosu Yeni Sezona Bomba Gibi Girdi

Ahmet Mümtaz Taylan, hayatına dair samimi açıklamalarda bulundu

Oyuncu, program sunucusu ve yönetmen Ahmet Mümtaz Taylan, 'Hakan Gence ile Sıkı Muhabbet' programında hayatına dair samimi açıklamalarda bulundu. İyi bir eş olmadığını itiraf eden Taylan, üç devam etmeyen evlilikteki tek ortak noktanın kendisi olduğunu söyledi. Sanat komiserliği yapmanın iyi bir şey olmadığını belirten Taylan, asıl bir insanın yeteneklerinin kimsenin kafasını çeviremeyeceği kadar yüksek olduğunu ve biraz gecikebilir ama sonunda yerini bulacağını ifade etti.