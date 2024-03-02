Afyonkarahisar Belediye Şehir Tiyatrosu Yeni Sezona Bomba Gibi Girdi - Son Dakika
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Afyonkarahisar Belediye Şehir Tiyatrosu Yeni Sezona Bomba Gibi Girdi

Afyonkarahisar Belediye Şehir Tiyatrosu Yeni Sezona Bomba Gibi Girdi

Afyonkarahisar Belediye Şehir Tiyatrosu'nun yönetmenliğini Hasan Elmas'ın yaptığı 'Eyvah Yine Karıştı' isimli oyun, gönülleri fethetti. Yaklaşık üç ay süren prova çalışmalarının ardından tiyatroseverlerin karşısına çıkan oyuncular, performanslarıyla izleyiciden tam not aldı.

02.03.2024 10:27  Güncelleme: 10:34
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Afyonkarahisar Belediye Şehir Tiyatrosu yeni sezona yine bomba gibi girdi. Yönetmenliğini Hasan Elmas'ın yaptığı 'Eyvah Yine Karıştı' isimli oyun, gönülleri fethetti.

Yaklaşık üç ay süren prova çalışmalarının ardından yepyeni bir oyunla tiyatroseverlerin karşısına çıkan Afyonkarahisar Belediye Şehir Tiyatrosu'nun oyuncuları, performanslarıyla izleyiciden tam not alarak profesyonelleri aratmadı. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İHA

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Son Dakika Magazin Afyonkarahisar Belediye Şehir Tiyatrosu Yeni Sezona Bomba Gibi Girdi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Afyonkarahisar Belediye Şehir Tiyatrosu Yeni Sezona Bomba Gibi Girdi - Son Dakika
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