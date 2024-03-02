Afyonkarahisar Belediye Şehir Tiyatrosu Yeni Sezona Bomba Gibi Girdi

Afyonkarahisar Belediye Şehir Tiyatrosu yeni sezona yine bomba gibi girdi. Yönetmenliğini Hasan Elmas'ın yaptığı 'Eyvah Yine Karıştı' isimli oyun, gönülleri fethetti.
Yaklaşık üç ay süren prova çalışmalarının ardından yepyeni bir oyunla tiyatroseverlerin karşısına çıkan Afyonkarahisar Belediye Şehir Tiyatrosu'nun oyuncuları, performanslarıyla izleyiciden tam not alarak profesyonelleri aratmadı. - AFYONKARAHİSAR
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"Arabeskin Babası" veya "Müslüm Baba" olarak tanınan arabesk ve halk müziği sanatçısı Müslüm Gürses'in vefatının üzerinden 11 yıl geçti.
Ahmet Kaya'nın hayatını konu alan 'Son Şarkı Ahmet'in Türküsü' adlı film, eşi Gülten Kaya'nın açtığı dava sonucunda yayınlanmamıştı. Ancak mahkemenin dava reddedilmesiyle film dün vizyona girdi. Yapımcı firma, hukuki mücadelelerini kazandıklarını belirterek filmi izleyicilerle buluşturmanın mutluluğunu yaşadıklarını ifade etti.
Bir ay önce beyin kanaması geçiren Settar Tanrıöğen'in tedavisi sürüyor. Hafıza kaybı yaşadığı için diziye devam edemeyecek olan Tanrıöğen'in yerine Ahmet Mümtaz Taylan getirildi. Dizinin başrol oyuncuları, Tanrıöğen'e veda ederek Taylan'a destek mesajları yayınladı.
Survivor All Star'ın bu akşam yayınlanacak bölümünde konsey düzenleyen Acun Ilıcalı, bir yarışmacı yakınını Dominik'e ulaşarak bağlantı kurmaya çalıştığını söyleyerek "Bu olay daha önce başımıza gelmedi. Artık işi operasyona bağlamış" dedi. Fragmanın yayınlanmasının ardından Yunus Emre'nin eşi de "Operasyon başarılı geçmiştir" diyerek dikkatleri üzerine çekti.
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz ve Kod Adı Kırlangıç dizileriyle tanınan oyuncu Gizem Arıkan, iki yıllık sevgilisiyle nişanlandı.
Oyuncu, program sunucusu ve yönetmen Ahmet Mümtaz Taylan, 'Hakan Gence ile Sıkı Muhabbet' programında hayatına dair samimi açıklamalarda bulundu. İyi bir eş olmadığını itiraf eden Taylan, üç devam etmeyen evlilikteki tek ortak noktanın kendisi olduğunu söyledi. Sanat komiserliği yapmanın iyi bir şey olmadığını belirten Taylan, asıl bir insanın yeteneklerinin kimsenin kafasını çeviremeyeceği kadar yüksek olduğunu ve biraz gecikebilir ama sonunda yerini bulacağını ifade etti.
Galler Prensesi Kate Middleton, mide bölgesindeki rahatsızlıktan dolayı ameliyat oldu ve 2 hafta hastanede tedavi gördü. Middleton'ın hastalığı gizlenirken kanser olduğu iddiası da yalanlandı. Sağlık durumuyla ilgili resmi açıklama yapılan Middleton, Paskalya'dan sonra kraliyet etkinliklerine geri dönecektir.
Songül, Nergis'in en büyük sırdaşı olurken, kendilerini ilgileri olmayan bir belanın içinde bulan Hayriye ve Medine, aile olmanın ne demek olduğunu anlar. Medine, hayalini gerçekleştirme cesaretini bulurken, Hayriye ise saklanan sırrın peşine düşer.
Ünlü sanatçı İbrahim Tatlıses, uzun bir aranın ardından İstanbul'da sahneye çıktı. Sevilen parçalarını seslendiren Tatlıses, hayranlarına unutulmaz bir gece yaşattı. Gecede duygusal rüzgarlar estiren Tatlıses, hareketli parçalarıyla da sevenlerini coşturdu. Şafak Sezer'in de katıldığı konserde Tatlıses'e sürpriz bir davet yapıldı ve alkış yağmuruyla karşılandı.
Şarkılarının yanı sıra estetikleriyle de sık sık adından söz ettiren Fatih Ürek, son fotoğrafında filtrenin dozunu kaçırınca alay konusu oldu.
Komedyen Özkan Çelik, İbrahim Tatlıses'in 2011 yılında vurulmasıyla ilgili yaptığı şakadan dolayı ölüm tehdidi almaya başladı. "İlk sahnende seni mermi manyağı yapacağım. İbo'nun selamı var" yorumunu yayınlayan komedyen, yasal yollara başvurdu.
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